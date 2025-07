Washington réaffirme son engagement en faveur du Programme PEPFAR

Lors du point de presse quotidien du Département d’État, le porte-parole Thomas "Tommy" Pigott a réitéré l’engagement clair des États-Unis à poursuivre le Programme d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida (PEPFAR), en dépit des informations récentes faisant état de possibles réductions budgétaires à venir.



Répondant à une question sur les rumeurs relayées notamment par le New York Times, Pigott a souligné que le secrétaire d’État Marco Rubio considère le PEPFAR comme un programme essentiel et vital. « Ce programme continuera. Le secrétaire l’a clairement affirmé », a-t-il déclaré, mettant fin aux spéculations sur un désengagement imminent.



Le porte-parole a profité de l’occasion pour préciser la vision plus large de l’administration en matière d’aide étrangère. Celle-ci repose sur un changement de paradigme : considérer les bénéficiaires de l’aide comme des partenaires et non comme des dépendants.



À long terme, l’objectif est que les besoins essentiels soient pris en charge par des institutions locales ou régionales, permettant ainsi aux pays d’assumer progressivement leurs propres responsabilités sanitaires et sociales. Interrogé sur la situation des pays en crise, comme Haïti, le Soudan, le Soudan du Sud ou encore la Somalie, Pigott a reconnu la complexité de ces contextes, mais a tenu à rassurer : « Ce que je peux dire aujourd’hui, c’est que le PEPFAR – ce programme vital – va continuer. »



Pour rappel, PEPFAR a été lancé en 2003 et reste l’une des initiatives mondiales les plus ambitieuses de lutte contre le VIH/sida, sauvant des millions de vies à travers le monde. Son avenir, bien que réaffirmé par les autorités américaines, continue de susciter l’attention à mesure que les débats budgétaires progressent au Congrès.