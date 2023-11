​Le Tchad ne peut pas servir de base arrière aux Forces de soutien rapide

Une source officielle digne de foi, sous couvert de l'anonymat, a déclaré : "Le Tchad, respectueux du principe d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, édicté par la Charte des Nations Unies, a toujours fait preuve de tolérance et de retenue à l'égard de son voisin soudanais. Aujourd'hui, le pouvoir d'Abdelfattah Al-Burhan pointe du doigt le Tchad en l'accusant de servir de base arrière aux troupes rivales de Hamdane Dagalo, alias Hemeti."



Les autorités ont souligné que, depuis 1966, le Darfour avait servi de base arrière au Front de Libération Nationale du Tchad (FROLINAT) et à de nombreuses autres rébellions armées. "Malgré ces multiples ingérences dans les affaires intérieures du Tchad à plusieurs reprises, les autorités tchadiennes, notamment le Maréchal du Tchad (paix à son âme), et plus récemment le Président de Transition Mahamat Idriss Déby Itno, ont toujours fait preuve de dépassement pour sauver et préserver les relations séculaires existantes entre les deux pays", a ajouté la même source.