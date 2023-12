​Sport : La CNARR et les réfugiés centrafricains au Tchad organisent un match de brassage

La Commission Nationale d'Accueil, de Réinsertion des Réfugiés et des Rapatriés (CNARR) s'est associée aux réfugiés centrafricains au Tchad pour organiser un match de brassage le 29 décembre 2023 au stade de Diguel, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena. L'objectif était de promouvoir la paix, la solidarité, l'amour et la fraternité.



La CNARR est une institution nationale chargée des questions liées aux réfugiés, de l'accueil des rapatriés, des personnes déplacées et de la coordination de l'aide qui leur est destinée. Le FC CNARR a affronté le Club réfugié centrafricain lors d'un match amical de brassage qui s'est terminé sur un score de 2 à 2.



Le secrétaire permanent de la CNARR, Idriss Mahamat Ali Abdallah, s'est exprimé sur l'événement en soulignant l'importance de l'unité, de la fraternité et de la solidarité, surtout en cette fin d'année. Il a rappelé que le Tchad accueille plus d'un million de réfugiés en provenance du Soudan, de la République centrafricaine et d'autres pays. Les réfugiés sont considérés comme des frères et des sœurs, et l'événement visait à renforcer les liens et à relever ensemble les défis futurs.