Tchad : Le Championnat Féminin de Football du Barh-Koh renaît à Sarh après six ans

Après une interruption de six ans due à des contraintes financières, la Ligue départementale de football du Barh-Koh, avec le soutien des autorités locales et de partenaires sportifs, a réussi à relancer cette compétition très attendue. Cinq équipes sont engagées, symbolisant la résilience et la passion des jeunes footballeuses du département : École de Dieudonné, Centre de Formation de Football mixte Krasata, École de Football Nour Al Chabab, Avenir du Barh-Koh, et Espoir des Filles.





Le match inaugural a opposé le Centre de Formation Football mixte Krasata à l’Avenir du Barh-Koh, devant un public enthousiaste. Les joueuses du Centre de Formation Football mixte Krasata se sont illustrées par leur cohésion et leur technique, s’imposant sur un score de 3 à 0, une performance qui signe leur ambition dans ce tournoi.





Nodjiadoum Dieudonné, président de la Ligue départementale, a exprimé sa fierté de voir les jeunes filles revenir sur le terrain, soulignant que ce championnat est "plus qu’un tournoi, c’est un symbole de persévérance et de renaissance".





Les autorités locales ont également marqué leur présence et leur soutien. Mme Aïnta Damaris Padja, déléguée provinciale de la Jeunesse et des Sports, a encouragé les participantes à se dépasser dans un esprit de fraternité, les invitant à devenir des "ambassadrices de paix et d’excellence" à travers le sport.





Le maire adjoint de Sarh, Djimasra Madjadinan, a quant à lui insisté sur le rôle stratégique du sport dans le développement communautaire. Il a affirmé que "le football féminin n’est pas une affaire de genre, mais d’engagement citoyen", et que la commune de Sarh accompagnera toutes les initiatives allant dans ce sens.





Au-delà de la compétition, ce championnat s’inscrit dans une dynamique de promotion de l’inclusion, du leadership féminin et de la cohésion sociale. Il offre également une plateforme aux recruteurs et techniciens du football régional pour détecter et former les talents prometteurs.





Le retour de cette compétition ravive les espoirs de toute une jeunesse en quête de reconnaissance et de nouveaux horizons sportifs.