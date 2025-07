Football : le Centre de Formation Mixte remporte le championnat féminin du département du Barh-Koh

La finale de la Ligue départementale de football féminin du Barh-Koh s'est jouée le samedi le 26 juillet 2025, au terrain Jean Paul de Kassaï, dans le 3ème arrondissement municipal de la ville de Sarh.



Cette finale a mis aux prises deux équipes à savoir, l’École de Football Dieudonné et le Centre de Formation Mixte Krasata. L’objectif de ce championnat est de promouvoir le football féminin dans la province du Moyen Chari.



A cette occasion, le Centre de Formation de Football Mixte Krasata et l’Ecole de Football Dieudonné, ont présenté aux amoureux du ballon rond, un football plus ou moins appréciable en 80 minutes de jeu, avec un score final de zéro but partout au terme du temps réglementaire.



Il a fallu une séance de tirs aux buts pour départager les deux équipes. Au finish, c'est les « jaunes et noirs » du Centre de Formation Mixte Krasata qui ont eu raison sur les filles de l'Ecole de Football Dieudonné par 4 tirs aux buts contre 2. Les anciens footballeurs de la province du Moyen Chari, présents à cette finale, ont salué cette initiative, mais n'ont pas du tout apprécié le niveau de jeu des deux formations.



Le président de la Ligue départementale, Nodjiadoum Dieudonné, a remercié tous ceux qui ont apporté leur soutien pour la réussite de ce tournoi, avant d'interpeler les sociétés de la place et les compagnies de téléphonie mobile à sponsoriser le sport en général dans la province.



La déléguée provinciale de la Jeunesse et des Sports du Moyen-Chari, Mme Aïnta Damaris Padja, a pour sa part félicité et encouragé ces jeunes filles qui se donnent à un sport rassembleur. Le préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina a profité de l'occasion pour interpeller aussi les sociétés de la place et les ONGs à investir pleinement dans le sport. Il faut noter que la meilleure joueuse du championnat Mlle Iyata Salomé et la meilleure buteuse, Tarmadji Pélagie avec 6 buts, sont toutes deux de l'équipe de l’École de Football Dieudonné.