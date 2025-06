​Suspension de visas : l’Assemblée nationale tchadienne réagit fermement à la décision des États-Unis

N’Djamena, 5 juin 2025 — La décision annoncée par le président américain Donald J. Trump de suspendre l’octroi de visas aux ressortissants tchadiens a provoqué une vive réaction au sein des institutions nationales. L’Assemblée nationale du Tchad a exprimé sa « grande surprise » et a fermement condamné cette mesure jugée unilatérale et inamicale.



Dans un communiqué solennel, les députés saluent la réaction « prompte, ferme et souveraine » du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, Président de la République. Ce dernier a immédiatement instruit son gouvernement de suspendre à son tour la délivrance de visas aux citoyens américains, en application du principe de réciprocité.



« Le Tchad ne saurait accepter que la dignité de son peuple soit bafouée, ni que ses citoyens soient stigmatisés sans fondement », déclare le communiqué.



L’Assemblée nationale rappelle que la réciprocité est un principe fondamental des relations internationales. Le soutien affirmé au Chef de l’État s’inscrit dans une volonté de défendre les valeurs de souveraineté, d’égalité entre États et de respect mutuel.



Le communiqué souligne l’ironie de la décision américaine, rappelant que le Tchad est un allié stratégique dans la lutte antiterroriste au Sahel et dans le bassin du Lac Tchad. Les forces tchadiennes ont activement contribué aux opérations conjointes, notamment dans le cadre du G5 Sahel.



« Associer le nom du Tchad à une quelconque menace sécuritaire est non seulement injuste, mais aussi contraire à la réalité des faits », affirme le président de l’Assemblée nationale, Ali Kolotou Tchaïmi.



Le parlement tchadien appelle à des relations internationales fondées sur le respect, le dialogue et la réciprocité. Le Tchad, reconnu pour son hospitalité et son engagement pour la paix, entend faire respecter la dignité de son peuple.