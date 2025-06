Tchad : Le ministre des Infrastructures mobilise les entreprises de TP face aux inondations à N'Djamena

L'objectif de cette rencontre était de solliciter un appui matériel et logistique pour la commune de N'Djamena. L'urgence est de faire face à la situation en engageant rapidement des travaux de rechargement et de drainage afin de soulager les populations et de prévenir de futurs dégâts.





Le ministre a insisté sur la nécessité d'une mobilisation rapide des engins et équipements, notamment des pelles mécaniques, camions-bennes, niveleuses, chargeurs et pompes d’évacuation. Ces moyens permettront de dégager les zones inondées, de renforcer l'action des services municipaux et de limiter les désagréments subis par les sinistrés.





Les entreprises présentes, incluant SNER, SOGEA-SATOM, SODIS, S3C, CGCOC, ARAB CONTRACTORS, ECRB, et SOLVET-Tchad, ont toutes exprimé leur solidarité et leur disponibilité à soutenir l'État et la ville dans cette opération d'urgence. Un dispositif de coordination entre le ministère, la mairie et les entreprises a été mis en place pour assurer le déploiement rapide des moyens techniques et humains dans les zones les plus touchées.





Profitant de cette occasion, le ministre des Infrastructures a également enjoint les entreprises à respecter pleinement leurs engagements contractuels, en accélérant la finalisation des travaux en cours. Parmi ces chantiers prioritaires, on retrouve :



Les travaux sur la pénétrante Nord de N’Djamena ;

dans la capitale et à l’intérieur du pays ; Et la construction du pont de Chagoua, une infrastructure stratégique pour la mobilité dans la ville.



Il a enfin insisté sur l'entretien régulier des voies de déviation pour assurer une mobilité fluide et sécurisée pour les usagers pendant toute la durée des travaux.