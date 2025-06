Tchad : La Suisse renouvelle son mandat d'accompagnement du gouvernement du Tchad

La rencontre a porté sur le renouvellement du mandat présidentiel, confié à la Suisse en 2023. Ce mandat vise à accompagner la mise en œuvre des résolutions du Dialogue National Inclusif, en prévision de la fin de la transition politique.





Selon Tim Erderlin, deux rencontres ont précédé celle avec le ministre des Armées : une avec le Président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, et une autre avec le Premier ministre, chef du gouvernement.





À l’issue de ces échanges, le Président a décidé de renouveler ce mandat. Par conséquent, la Suisse continuera à soutenir la paix, la stabilité et le développement au Tchad.