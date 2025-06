Tchad : Restitution du rapport "Écoutez les Voix du Sahel" à N'Djamena

Cette rencontre a permis de :



Restituer les résultats d’un vaste processus participatif mené dans cinq pays du Sahel.

L’Union européenne, par la voix de Mme Magnani Roberta, chargée de programmes et point focal genre et jeunesse, a réaffirmé son engagement à soutenir les voix des femmes sahéliennes et à promouvoir des investissements intelligents, durables et inclusifs.