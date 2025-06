Relations Afrique–USA : l’UA préoccupée par les nouvelles restrictions de voyage

Tout en reconnaissant le droit souverain de toutes les nations de protéger leurs frontières et d'assurer la sécurité de leurs citoyens, la Commission de l'Union africaine lance un appel respectueusement aux États-Unis pour qu'ils exercent ce droit d'une manière équilibrée, fondée sur des preuves et reflétant le partenariat de longue date entre les États-Unis et l'Afrique.



La Commission reste préoccupée par l'impact négatif potentiel de telles mesures sur les liens entre les peuples, les échanges éducatifs, l'engagement commercial et les relations diplomatiques plus larges qui ont été soigneusement entretenues au cours des décennies. L'Afrique et les États-Unis partagent des intérêts mutuels dans la promotion de la paix, de la prospérité et de la coopération mondiale.



La Commission de l'Union africaine demande respectueusement à l'administration américaine d'envisager d'adopter une approche plus consultative et d'engager un dialogue constructif avec les pays concernés. La Commission lance un appel à une communication transparente et, le cas échéant, à des efforts de collaboration pour régler toute question sous-jacente qui aurait pu éclairer cette décision



La Commission est prête à soutenir les efforts visant à promouvoir la compréhension, à résoudre les problèmes et à renforcer la coopération entre l'Afrique et les États-Unis.