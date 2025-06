Guerre ouverte entre Elon Musk et Donald Trump : Accusations, menaces et riposte sur fond de scandales et de politiques économiques

Mécontent des dernières décisions du président, Elon Musk a lancé : « sans moi, Trump aurait perdu l’élection », qualifiant l'attitude du président d'« ingratitude ». En réponse, Donald Trump a estimé qu'Elon Musk « est devenu fou » et a menacé de « mettre fin aux subventions et aux contrats gouvernementaux d'Elon » comme le moyen le plus simple de faire des économies. Musk a rétorqué sur X (anciennement Twitter) : « Trump a encore 3 ans et demi en tant que président, mais moi je serai là pendant plus de 40 ans ».





Accusations d'implication dans l'affaire Epstein et menaces économiques





Le conflit a pris une tournure plus sombre lorsque Elon Musk a affirmé « lâcher une bombe » en déclarant que Donald Trump figurait dans les « Epstein files », se référant aux dossiers du scandale sexuel de Jeffrey Epstein. Musk a accusé publiquement le président d'être mêlé à cette affaire et d'empêcher la parution de ces dossiers, assurant que « la vérité éclatera ». En réponse, Donald Trump a exprimé sa « déception » : « Je suis très déçu d’Elon. Je l’ai beaucoup aidé. Il connaissait les détails de la loi mieux que n’importe qui ici. Il n’y voyait aucun problème. Et soudain, il s’y oppose, simplement parce qu’il a découvert qu’on allait réduire les obligations imposées aux constructeurs automobiles en matière de véhicules électriques. » Il a ajouté : « Ça ne me dérange pas qu’Elon se retourne contre moi, mais il aurait dû le faire il y a des mois. » Musk a renforcé ses accusations en retweetant une vieille vidéo montrant Trump aux côtés de Jeffrey Epstein.





La tension a également eu des répercussions concrètes : à la suite de la déclaration du Président Trump concernant l’annulation de ses contrats gouvernementaux, Elon Musk a affirmé que « Space X commencera immédiatement la mise hors service de ses engins spatiaux Crew Dragon ». Ces engins sont cruciaux pour la NASA, transportant astronautes et matériel vers l'ISS depuis 2020.









Perspectives politiques et économiques





Sur le plan politique, Elon Musk a prédit une récession aux États-Unis en 2025 à cause des droits de douane imposés par Donald Trump. Il a également appelé à la destitution de Donald Trump, suggérant qu'il soit remplacé par l'actuel vice-président américain, JD Vance. En réaction, Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, a affirmé qu’Elon Musk devrait « être expulsé du pays immédiatement ».





Cette escalade verbale et les menaces mutuelles entre deux figures aussi influentes que Donald Trump et Elon Musk marquent une période de grande incertitude tant sur les plans politique qu'économique aux États-Unis.