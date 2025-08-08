Alwihda Info
INTERNATIONAL

Les Comores condamnent fermement les propos de Netanyahu sur Gaza


Alwihda Info | Par Alwihda - 9 Août 2025


L'Union des Comores a fermement condamné les récentes déclarations du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, qui a appelé à l'occupation totale de Gaza. Les Comores considèrent que ces propos, tenus sous le couvert d'une « aide » à la population, constituent une violation flagrante du droit international, notamment de la IVe Convention de Genève et des mesures provisoires de la Cour internationale de Justice (CIJ).


  Selon le communiqué comorien, l'acte d'affamer, déplacer et assiéger une population ne relève pas d'une action de libération, mais plutôt d'une punition collective et de la poursuite du génocide en cours contre le peuple palestinien.

 
Dans ce contexte, l'Union des Comores a réaffirmé son soutien indéfectible au peuple palestinien. Elle exige un cessez-le-feu immédiat, la libération des otages et l'ouverture de corridors humanitaires. Enfin, elle a appelé la communauté internationale à agir pour mettre fin à l'escalade, arrêter le génocide et imposer le respect du droit international.


