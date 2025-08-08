Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
INTERNATIONAL

Turkménistan : la ministre déléguée aux Affaires étrangères du Tchad participe à un panel sur la mobilisation de ressources


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 8 Août 2025



Turkménistan : la ministre déléguée aux Affaires étrangères du Tchad participe à un panel sur la mobilisation de ressources
Mme Fatimé Adjineh Garfa a pris la parole lors d’un panel de haut niveau consacré à la « Mobilisation des ressources et renforcement des partenariats mondiaux pour le développement durable dans les pays en développement sans littoral », ce jeudi,07 août 2025.

Elle a fermement plaidé pour une assistance technique différenciée, adaptée aux spécificités des pays sans accès à la mer, afin de lever les barrières au développement. La ministre a ensuite présenté les priorités du Gouvernement tchadien exposées dans le Plan National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 ».

Ce plan ambitieux vise à renforcer la base fiscale, optimiser la gouvernance financière et promouvoir l’inclusion économique, en particulier pour les femmes et les jeunes.

Au cœur du PND, l’axe Infrastructures fondatrices prévoit des investissements majeurs dans des réseaux durables de transport, d’énergie propre et de connectivité numérique, pour bâtir des infrastructures modernes accessibles à tous d’ici 2030. Selon elle, c'est une vision claire et déterminée des plus hautes autorités pour le développement inclusif et durable du Tchad.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/08/2025

Tchad : Moov Africa Tchad fait un don de matériel d’assainissement à la mairie de Mao

Tchad : Moov Africa Tchad fait un don de matériel d’assainissement à la mairie de Mao

Tchad : le COST accueille les athlètes de retour des Jeux africains des sports scolaires d’Alger Tchad : le COST accueille les athlètes de retour des Jeux africains des sports scolaires d’Alger 07/08/2025

Populaires

Tchad : Dr Succès Masra rejette les accusations et évoque les accords de Kinshasa et Toumaï

07/08/2025

Tchad : le procès de Succès Masra et de 74 co-inculpés s’est ouvert à N’Djamena

07/08/2025

Dr Succès Masra : "Je ne connaissais pas le village de Mandakao"

07/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 04/08/2025 - Elwood Dk

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Comment nourrir une population de 21 millions d'habitants ?

Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens Tchad : Crise silencieuse dans le secteur de la santé, entre négligence et manque de moyens 03/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 02/08/2025 - Alwihda

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine

Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby Médiation tchadienne en RCA : Mahmoud Ali Seïd salue le leadership décisif du Maréchal Mahamat Idriss Deby 04/07/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter