Turkménistan : la ministre déléguée aux Affaires étrangères du Tchad participe à un panel sur la mobilisation de ressources

Mme Fatimé Adjineh Garfa a pris la parole lors d’un panel de haut niveau consacré à la « Mobilisation des ressources et renforcement des partenariats mondiaux pour le développement durable dans les pays en développement sans littoral », ce jeudi,07 août 2025.



Elle a fermement plaidé pour une assistance technique différenciée, adaptée aux spécificités des pays sans accès à la mer, afin de lever les barrières au développement. La ministre a ensuite présenté les priorités du Gouvernement tchadien exposées dans le Plan National de Développement (PND) « Tchad Connexion 2030 ».



Ce plan ambitieux vise à renforcer la base fiscale, optimiser la gouvernance financière et promouvoir l’inclusion économique, en particulier pour les femmes et les jeunes.



Au cœur du PND, l’axe Infrastructures fondatrices prévoit des investissements majeurs dans des réseaux durables de transport, d’énergie propre et de connectivité numérique, pour bâtir des infrastructures modernes accessibles à tous d’ici 2030. Selon elle, c'est une vision claire et déterminée des plus hautes autorités pour le développement inclusif et durable du Tchad.