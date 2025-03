​Tchad : ABS offre des vivres aux personnes démunies à Linia

L'association pour la bienfaisance et la solidarité (ABS) a offert 200 kits alimentaires aux personnes indigentes à Linia ce 29 mars. Chaque kit est composé d'un sac de riz, de farine, de sucre et d'un bidon d'huile de 5 litres. En effet, pendant le ramadan, la flambée des prix des denrées pourtant "anormale" est réelle. Cette surenchère "embête les personnes démunies", explique Mahamat Saleh Khayar, secrétaire général adjoint de l'association.



Le geste est certes modique mais il "soulagera deux ou trois jours" ces personnes indigentes. Mieux, l'association annonce d'autres actions en faveur des couches démunies. "Être solidaire, faire des bienfaits ne s'arrête pas là (...). Nous sommes vos proches, nos ressentons ce que vous ressentez", affirme Mahamat Saleh Khayar comme pour certifier les actions avenir. Des soutiens aux écoliers, la réalisation des forages et la réhabilitation des routes secondaires dégradées sont annoncés a la satisfaction de la population.