Tchad : décès de Youssouf Abakar, conseiller spécial du Premier ministre

« C’est avec une profonde tristesse que la Primature du Tchad a appris le décès de Monsieur Youssouf Abakar, conseiller spécial du Premier ministre, chef du Gouvernement, décès survenu ce mardi 08 juillet 2025.



Ce décès de suite de courte maladie, du conseiller Youssouf Abakar, laisse un vide immense au sein de l’institution.



Le Premier ministre Amb. Allah Maye Halina, salue la mémoire d’un homme dévoué à la nation et présente ses condoléances les plus sincères à sa famille, ses proches et à toutes les personnes touchées par cette disparition ».