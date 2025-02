​Tchad : Le RLJPCS soutient le maire Mahamat Kerima Saleh face aux accusations diffamatoires

Dans leur déclaration, le porte-parole du réseau, Tirba Jacques, a dénoncé une campagne de désinformation orchestrée par des adversaires politiques cherchant à saboter la réélection du maire à la tête de la commune. Selon lui, des articles diffamatoires circulent, accusant Mahamat Kerima Saleh d’avoir tenté d’acheter la conscience des conseillers municipaux. Des allégations que le RLJPCS qualifie d’infondées et de malveillantes.



Les soutiens du maire rappellent que ce dernier avait été suspendu en 2020, mais que cette décision avait été annulée en 2021 par un acte officiel (N° 017/PR/GE/DESCED/2021), après une enquête approfondie ayant prouvé son innocence. Ils s’interrogent alors sur les motivations réelles de ces nouvelles attaques, estimant qu’elles s’inscrivent dans une stratégie politique visant à écarter un candidat compétent et expérimenté.



Le RLJPCS met en avant les réalisations de Mahamat Kerima Saleh, notamment son rôle clé dans la gestion des inondations ayant frappé la région. Selon eux, son engagement et son intégrité ne font aucun doute.



Convaincus que cette offensive médiatique n’est qu’une tentative de manipulation, les jeunes leaders du 9ᵉ arrondissement appellent les conseillers municipaux à faire un choix responsable et éclairé lors des prochaines désignations de l’exécutif communal.



"Nous suivons de près ce processus et restons mobilisés pour défendre la vérité et l’intérêt de notre commune," a conclu le porte-parole du RLJPCS.