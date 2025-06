Abéché : L'INSTA célèbre la fin de l'année académique 2024-2025 avec "Élégance et Unité"

Le président de l'Association des Étudiants, Mahamat Sa'ad Nouradine, a exprimé la profonde gratitude des étudiants envers l'administration et les enseignants-chercheurs pour leur disponibilité et leur soutien tout au long de l'année académique.





Présidant la cérémonie, le Professeur Yaya Dagal a souligné que cet événement, placé sous le thème « Élégance et unité pour clôturer l'année en beauté », était un moment spécial. Il a invité chacun à mettre de côté les études pour célébrer une année riche en efforts et en accomplissements. « Cette journée est le reflet de votre énergie, de votre passion et de tout le travail que vous avez fourni », a-t-il déclaré, félicitant les étudiants pour leur engagement.





La cérémonie s'est conclue par la remise de quelques attestations aux responsables de l'INSTA, marquant ainsi la fin officielle de cette année universitaire.