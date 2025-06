AFRIQUE Décès d'un ressortissant ivoirien en prison en Tunisie : Une arrestation pour 'contrôle de papier' aux conséquences fatales

Alwihda Info | Par Peter Kum - 15 Juin 2025



Dans la nuit du samedi 3 mai 2025, la police tunisienne a fait irruption dans un appartement à Soukra Dar Fadhal et a interpellé plusieurs personnes d'origine d'Afrique subsaharienne, dont KAME JEAN-MARC, sous prétexte d'un contrôle de papiers.

Messieurs ERNEST N'ZI YAO et FERDINAND TOHBI, présidents respectifs de l'Association des Étudiants et Stagiaires Ivoiriens en Tunisie (AESIT) et de l'Union des Ivoiriens en Tunisie (UIT), se sont rendus au poste de police d'Ariana Ennkhilet pour obtenir des informations et porter assistance. Après plusieurs tentatives et des dénégations initiales de la part des policiers, la présence des citoyens ivoiriens a finalement été reconnue.





KAME JEAN-MARC a été jugé au tribunal cantonal d'Ariana et condamné à deux mois de prison pour séjour irrégulier sur le territoire tunisien. Il est important de noter qu'il avait déjà été arrêté et condamné pour le même délit six mois auparavant. Suite à cette première peine, il n'avait pas pu récupérer son passeport, qui était pourtant en possession du tribunal, et une réclamation de son avocat était restée sans suite.





Après sa condamnation, KAME JEAN-MARC a été détenu à la prison civile de Mornaguia. Selon des témoignages de ses codétenus libérés, il est tombé malade en prison. Malgré les alertes de ses codétenus concernant la dégradation de son état de santé, aucune assistance médicale ne lui a été apportée.





Dans la nuit du dimanche 8 juin, son état de santé s'étant aggravé, ses codétenus l'ont transporté d'urgence à l'infirmerie. Cependant, il n'a pas été hospitalisé et aucun examen n'a été effectué pour déterminer l'origine de son mal. Le médecin de garde s'est contenté de lui administrer deux comprimés.

Le lendemain, KAME JEAN-MARC a été retrouvé mort dans sa cellule.





Ce décès tragique a provoqué la colère et une émeute parmi les détenus d'origine d'Afrique subsaharienne, qui ont observé deux jours de grève de la faim pour protester contre la négligence dont KAME JEAN-MARC a été victime et, plus généralement, contre leurs conditions de détention.









𝐃𝐄́𝐂𝐋𝐀𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐋𝐀𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐀𝐔 𝐃𝐄́𝐂𝐄̀𝐒 𝐃'𝐔𝐍 𝐈𝐕𝐎𝐈𝐑𝐈𝐄𝐍 𝐃𝐀𝐍𝐒 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐈𝐒𝐎𝐍 𝐂𝐈𝐕𝐈𝐋𝐄 𝐃𝐄 𝐌𝐎𝐑𝐍𝐀𝐆𝐔𝐈𝐀 (𝐓𝐔𝐍𝐈𝐒𝐈𝐄) 𝐿𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖 11 𝐽𝑢𝑖𝑛 2025, 𝑛𝑜𝑢𝑠 𝑎𝑣𝑜𝑛𝑠 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒́𝑠 𝑑𝑢 𝑑𝑒́𝑐𝑒̀𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑜𝑡𝑒 *𝐾𝐴𝑀𝐸 𝐽𝐸𝐴𝑁-𝑀𝐴𝑅𝐶* , 𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑛𝑢 𝑙𝑒 𝑙𝑢𝑛𝑑𝑖 09 𝐽𝑢𝑖𝑛 2025 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑟𝑛𝑎𝑔𝑢𝑖𝑎 𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒. 𝐴𝑢 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒𝑠 𝑒́𝑣𝑒́𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑢𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑐𝑒 𝑑𝑒́𝑐𝑒̀𝑠, 𝑖𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑖𝑡𝑠. *𝐼- 𝑅𝐴𝑃𝑃𝐸𝐿 𝐷𝐸𝑆 𝐹𝐴𝐼𝑇𝑆.* 𝐿'𝐴𝑅𝑅𝐸𝑆𝑇𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁 𝐷𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑛𝑢𝑖𝑡 𝑑𝑢 𝑆𝑎𝑚𝑒𝑑𝑖 03 𝑀𝑎𝑖 2025, 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑖𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑢𝑛 𝑎𝑝𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑎̀ 𝑆𝑜𝑢𝑘𝑟𝑎 𝐷𝑎𝑟 𝐹𝑎𝑑ℎ𝑎𝑙, 𝑟𝑢𝑒 𝑑𝑢 𝑃𝑎𝑟𝑐 5. 𝐸𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒̀𝑑𝑒 𝑎̀ 𝑙'𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑒́𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑠𝑖𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑑'𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑑'𝐴𝑓𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑎ℎ𝑎𝑟𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒, 𝑑𝑜𝑛𝑡 𝐾𝐴𝑀𝐸 𝐽𝐸𝐴𝑁-𝑀𝐴𝑅𝐶. 𝐼𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒́ 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑀𝑒𝑠𝑠𝑖𝑒𝑢𝑟𝑠 𝐸𝑅𝑁𝐸𝑆𝑇 𝑁’𝑍𝐼 𝑌𝐴𝑂 𝑒𝑡 𝐹𝐸𝑅𝐷𝐼𝑁𝐴𝑁𝐷 𝑇𝑂𝐻𝐵𝐼, 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑃𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑𝑒 *𝐴𝐸𝑆𝐼𝑇* (𝐴𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝐸́𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑒𝑡 𝑠𝑡𝑎𝑔𝑖𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑣𝑜𝑖𝑟𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒) 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑙' *𝑈.𝐼.𝑇.* (𝑈𝑛𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝐼𝑣𝑜𝑖𝑟𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒) 𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑢𝑠 𝑎𝑢 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑑’𝐴𝑟𝑖𝑎𝑛𝑎 𝐸𝑛𝑛𝑘ℎ𝑖𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒. 𝐴𝑝𝑟𝑒̀𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑠𝑖𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟-𝑟𝑒𝑡𝑜𝑢𝑟𝑠, 𝑐'𝑒𝑠𝑡 𝑔𝑟𝑎̂𝑐𝑒 𝑎̀ 𝑙'𝑖𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑃𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑'𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑢 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑑'𝐴𝑟𝑖𝑎𝑛𝑎 𝐸𝑛𝑛𝑘ℎ𝑖𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑣𝑜𝑢𝑒̀𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛𝑓𝑖𝑛 𝑞𝑢'𝑖𝑙𝑠 𝑑𝑒́𝑡𝑒𝑛𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑡𝑜𝑦𝑒𝑛𝑠, 𝑎𝑝𝑟𝑒̀𝑠 𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑛𝑖𝑒́ 𝑚𝑎𝑖𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑜𝑖𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒́𝑠𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑢𝑥. 𝑁𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑡𝑡𝑒́ 𝑓𝑟𝑒̀𝑟𝑒 𝐾𝐴𝑀𝐸 𝐽𝐸𝐴𝑁-𝑀𝐴𝑅𝐶 𝑎 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑗𝑢𝑔𝑒́ 𝑎𝑢 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑛𝑎𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑'𝐴𝑟𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑜𝑢̀ 𝑖𝑙 𝑎 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑚𝑛𝑒́ 𝑎̀ 02 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑒́𝑗𝑜𝑢𝑟 𝑖𝑟𝑟𝑒́𝑔𝑢𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑡𝑢𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛. 𝐼𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑢𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒 06 𝑚𝑜𝑖𝑠 𝑎𝑢𝑝𝑎𝑟𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡, 𝐾𝐴𝑀𝐸 𝐽𝐸𝐴𝑁-𝑀𝐴𝑅𝐶 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑡 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑎𝑟𝑟𝑒̂𝑡𝑒́ 𝑒𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑚𝑛𝑒́ 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑚𝑒̂𝑚𝑒 𝑑𝑒́𝑙𝑖𝑡. 𝐴𝑝𝑟𝑒̀𝑠 𝑠𝑎 𝑙𝑖𝑏𝑒́𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛, 𝑖𝑙 𝑛'𝑎𝑣𝑎𝑖𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑝𝑢 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑞𝑢𝑖 𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒́𝑡𝑒𝑛𝑢 𝑝𝑎𝑟 𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑛𝑎𝑙. 𝑆𝑜𝑛 𝑎𝑣𝑜𝑐𝑎𝑡 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑡 𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑟𝑒́𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑞𝑢𝑖 𝑒𝑠𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑒́𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑠 𝑠𝑢𝑖𝑡𝑒. 𝐿𝐴 𝐷𝐸́𝑇𝐸𝑁𝑇𝐼𝑂𝑁 𝑁𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑡𝑡𝑒́ 𝐾𝐴𝑀𝐸 𝐽𝐸𝐴𝑁-𝑀𝐴𝑅𝐶, 𝑎𝑝𝑟𝑒̀𝑠 𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑚𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑒́𝑡𝑎𝑖𝑡 𝑑𝑒́𝑡𝑒𝑛𝑢 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑀𝑂𝑅𝑁𝐴𝐺𝑈𝐼𝐴. 𝐷'𝑎𝑝𝑟𝑒̀𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑒́𝑚𝑜𝑖𝑔𝑛𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑒́𝑚𝑎𝑛𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑑𝑒́𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑜𝑛𝑡 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑙𝑖𝑏𝑒́𝑟𝑒́𝑠, 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑜𝑡𝑒 𝐾𝐴𝑀𝐸 𝐽𝐸𝐴𝑁-𝑀𝐴𝑅𝐶 𝑒𝑠𝑡 𝑡𝑜𝑚𝑏𝑒́ 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑑𝑒 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛. 𝑆𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑑𝑒́𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑜𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒́ 𝑎̀ 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑛𝑎𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑒́𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑒́𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒́. 𝑀𝑎𝑖𝑠 𝑖𝑙 𝑛'𝑎 𝑝𝑎𝑠 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑎𝑠𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒́. 𝐿𝑜𝑟𝑠𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑜𝑛 𝑒́𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒́ 𝑠'𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑔𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒́, 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑛𝑢𝑖𝑡 𝑑𝑢 𝐷𝑖𝑚𝑎𝑛𝑐ℎ𝑒 8 𝐽𝑢𝑖𝑛, 𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑑𝑒́𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑙'𝑜𝑛𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒́ 𝑑'𝑢𝑟𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑎̀ 𝑙'𝑖𝑛𝑓𝑖𝑟𝑚𝑒𝑟𝑖𝑒. 𝐼𝑙 𝑛'𝑎 𝑝𝑎𝑠 𝑒́𝑡𝑒́ ℎ𝑜𝑠𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒́. 𝐴𝑢𝑐𝑢𝑛 𝑒𝑥𝑎𝑚𝑒𝑛 𝑛'𝑎 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑑𝑒́𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟 𝑙'𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑢 𝑚𝑎𝑙. 𝐿𝑒 𝑚𝑒́𝑑𝑒𝑐𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑠'𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒́ 𝑑𝑒 𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒́𝑠. 𝐿𝑒 𝑙𝑒𝑛𝑑𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛, 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑜𝑡𝑒 𝑓𝑢̂𝑡 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑜𝑢𝑣𝑒́ 𝑚𝑜𝑟𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑠𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑢𝑙𝑒. 𝐶𝑒 𝑑𝑒́𝑐𝑒̀𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑎 𝑑𝑒́𝑐𝑙𝑒𝑛𝑐ℎ𝑒́ 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑒̀𝑟𝑒 𝑒𝑡 𝑢𝑛𝑒 𝑒́𝑚𝑒𝑢𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒́𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑑'𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑑'𝐴𝑓𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑎ℎ𝑎𝑟𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑜𝑛𝑡 𝑚𝑒̂𝑚𝑒 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒́ 𝑑𝑒𝑢𝑥 𝑗𝑜𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑒̀𝑣𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑖𝑚 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑒́𝑔𝑙𝑖𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑡 𝑎 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑣𝑖𝑐𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑡𝑡𝑒́ 𝐾𝐴𝑀𝐸 𝐽𝐸𝐴𝑁-𝑀𝐴𝑅𝐶, 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑒𝑛 𝑔𝑒́𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑙, 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒́𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛. 𝑇𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑖𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒́𝑠 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑎𝑠𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑙'𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒 𝑠𝑢𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡𝑒. *𝐼𝐼- 𝑁𝑂𝑇𝑅𝐸 𝐴𝑁𝐴𝐿𝑌𝑆𝐸.* 𝐿𝐸𝑆 𝐴𝑅𝑅𝐸𝑆𝑇𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁𝑆 𝐷𝑒𝑝𝑢𝑖𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑠𝑖𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑚𝑜𝑖𝑠, 𝑙𝑒 𝑔𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑢𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑐𝑖 𝑠𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙'𝑖𝑚𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑟𝑟𝑒́𝑔𝑢𝑙𝑖𝑒̀𝑟𝑒. 𝑆'𝑖𝑙 𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒́𝑔𝑖𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙'𝐸́𝑡𝑎𝑡 𝑡𝑢𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑠𝑢𝑟𝑒𝑠 𝑗𝑢𝑔𝑒́𝑒𝑠 𝑛𝑒́𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒́𝑔𝑒𝑟 𝑠𝑒𝑠 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒̀𝑟𝑒𝑠, 𝑖𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑠𝑒 𝑒𝑛 œ𝑢𝑣𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑡𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑎𝑖𝑛 𝑓𝑎𝑖𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑐𝑡𝑖𝑚𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑛𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑢 𝑠𝑒𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑢𝑡𝑒́ 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑎ℎ𝑎𝑟𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒 𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒. 𝐸𝑛 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡, 𝑝𝑙𝑢𝑠𝑖𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑑'𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑑'𝐴𝑓𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑎ℎ𝑎𝑟𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒, 𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐̧𝑜𝑛 𝑙𝑒́𝑔𝑎𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑓𝑜𝑖𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑒̂𝑡𝑒́𝑠, 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑑𝑒́𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒́𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑑𝑒́𝑠𝑒𝑟𝑡. 𝐿𝑒 𝑐𝑎𝑠 𝑙𝑒 𝑝𝑙𝑢𝑠 𝑟𝑒́𝑐𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑠𝑡 𝑐𝑒𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑜𝑡𝑒 𝐴𝐺𝐵𝐴 𝐶𝐴𝑅𝑀𝐸𝐿, 𝑒́𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡 𝑟𝑒́𝑔𝑢𝑙𝑖𝑒̀𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡 𝑒𝑛 𝑀𝐴𝑆𝑇𝐸𝑅 2, 𝑜𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑉𝐴𝐿𝑂𝑅𝐼𝑆𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁 𝐷𝐸𝑆 𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝐼𝑁𝐸𝑆 𝑎̀ 𝐸𝑃𝐼𝑇𝐻𝐴 𝑎̀ 𝑆𝑜𝑢𝑠𝑠𝑒. 𝐶𝑒 𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑒𝑟 𝑎 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒́ 𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑑'𝑢𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜̂𝑙𝑒 𝑎̀ 𝑠𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑐𝑖𝑙𝑒. 𝐴𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑞𝑢'𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑖𝑡 𝑒̂𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡 𝑑𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑙𝑎 𝑗𝑢𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑜𝑢̀ 𝑖𝑙 𝑝𝑜𝑢𝑟𝑟𝑎𝑖𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟 𝑞𝑢'𝑖𝑙 𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑒 𝑙𝑒́𝑔𝑎𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒, 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑜𝑡𝑒 𝑎 𝑒́𝑡𝑒́ 𝑑𝑒́𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒́ 𝑎𝑖𝑛𝑠𝑖 𝑞𝑢𝑒 𝑑'𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑑𝑒́𝑠𝑒𝑟𝑡, 𝑎̀ 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒̀𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑇𝑢𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒 𝑒𝑡 𝑙'𝐴𝑙𝑔𝑒́𝑟𝑖𝑒. 𝐸𝑡 𝑐𝑒 𝑛'𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑠 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒́. 𝐸𝑛 𝑜𝑢𝑡𝑟𝑒, 𝑖𝑙 𝑓𝑎𝑢𝑡 𝑛𝑜𝑡𝑒𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑠 𝑒́𝑙𝑒́𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑡𝑜𝑦𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑓𝑜𝑖𝑠 𝑏𝑎𝑓𝑜𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒́𝑠. 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑏𝑎𝑡𝑡𝑢𝑠. 𝐷'𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑏𝑙𝑒𝑠𝑠𝑒́𝑠. 𝐿𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑙𝑠 𝑡𝑒𝑙𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑒́𝑙𝑒́𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠, 𝑙𝑒𝑠 𝑏𝑖𝑗𝑜𝑢𝑥 𝑒𝑡 𝑚𝑒̂𝑚𝑒 𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑠𝑞𝑢𝑒́𝑠. 𝐿𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑'𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒́ 𝑡𝑒𝑙𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑠, 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒́𝑗𝑜𝑢𝑟, 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠, 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑒𝑢𝑟 𝑑'𝑎𝑠𝑖𝑙𝑒, 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑒́𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑠𝑜𝑢𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒́𝑐ℎ𝑖𝑟𝑒́𝑠 𝑜𝑢 𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛𝑛𝑒́𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒̀𝑠-𝑣𝑒𝑟𝑏𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑒. 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑣𝑒́𝑟𝑒𝑢𝑥, 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒́ 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑠, 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒̀𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑎̀ 𝑑𝑒𝑠 𝑓𝑜𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑓𝑜𝑖𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒́𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑢𝑟 𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑑𝑒́𝑝𝑜𝑢𝑖𝑙𝑙𝑒́𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡: 𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑡 𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑝𝑟𝑒́𝑐𝑖𝑒𝑢𝑥. 𝐿𝐸𝑆 𝐷𝐸́𝑃𝑂𝑅𝑇𝐴𝑇𝐼𝑂𝑁𝑆 𝐷𝐴𝑁𝑆 𝐿𝐸 𝐷𝐸́𝑆𝐸𝑅𝑇. 𝑁𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑡𝑜𝑦𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒́𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒́𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑑𝑒́𝑠𝑒𝑟𝑡, 𝑒𝑛 𝑑𝑒ℎ𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑐𝑎𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑒́𝑔𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑖𝑒̀𝑟𝑒 𝑑'𝑖𝑚𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛. 𝐶𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑎𝑟𝑟𝑒̂𝑡𝑒́𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑙𝑖𝑒𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙, 𝑑'𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑒́𝑟𝑒́𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑎𝑝𝑟𝑒̀𝑠 𝑎𝑣𝑜𝑖𝑟 𝑝𝑢𝑟𝑔𝑒́ 𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑝𝑒𝑖𝑛𝑒𝑠. 𝐼𝑙𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑚𝑎𝑛𝑢 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑑𝑒́𝑠𝑒𝑟𝑡 𝑜𝑢̀ 𝑖𝑙𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑑𝑒́𝑝𝑜𝑠𝑠𝑒́𝑑𝑒́𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑡𝑒́𝑙𝑒́𝑝ℎ𝑜𝑛𝑒𝑠, 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑑'𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑒́ 𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑢𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑒̂𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑢𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒𝑠. 𝐼𝑙 𝑦 𝑎 𝑚𝑎𝑙ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑢𝑠𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑓𝑜𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑠. 𝑃𝑜𝑢𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡, 𝑖𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑒𝑙𝑒𝑟 𝑞𝑢'𝑒𝑛 𝐹𝑒́𝑣𝑟𝑖𝑒𝑟 2023, 𝑙𝑒 𝑔𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑣𝑜𝑖𝑟𝑖𝑒𝑛 𝑎𝑣𝑎𝑖𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒́𝑑𝑒́ 𝑎𝑢 𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑣𝑜𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑑'𝑖𝑣𝑜𝑖𝑟𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 9 𝑣𝑜𝑙𝑠 𝑎𝑓𝑓𝑟𝑒́𝑡𝑒́𝑠 𝑒𝑥𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒́𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟 𝑙'𝐸́𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝐶𝑜̂𝑡𝑒 𝑑'𝐼𝑣𝑜𝑖𝑟𝑒. 𝐿𝑒 𝑔𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑣𝑜𝑖𝑟𝑖𝑒𝑛 𝑎 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑟𝑒́ 𝑠𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒́ 𝑎̀ 𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑒𝑟 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑠𝑜𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑢𝑠 𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑡𝑜𝑦𝑒𝑛𝑠. 𝐼𝑙 𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑜𝑛𝑐 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒́ℎ𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒́𝑠 𝑡𝑢𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑒 𝑠𝑎𝑖𝑠𝑖𝑠𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑙'𝐸́𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝐶𝑜̂𝑡𝑒 𝑑'𝐼𝑣𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑣𝑜𝑖𝑟𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑞𝑢𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑎𝑟𝑟𝑒̂𝑡𝑒́𝑠 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑝𝑟𝑒́𝑓𝑒̀𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒́𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑑𝑒́𝑠𝑒𝑟𝑡. 𝐿𝐸𝑆 𝐶𝑂𝑁𝐷𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁𝑆 𝐷𝐸 𝐷𝐸́𝑇𝐸𝑁𝑇𝐼𝑂𝑁 𝐷𝐴𝑁𝑆 𝐿𝐸𝑆 𝑃𝑅𝐼𝑆𝑂𝑁𝑆. 𝐿𝑒𝑠 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑎ℎ𝑎𝑟𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑜𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑟𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑐𝑒́𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑢𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠. 𝐷'𝑎𝑝𝑟𝑒̀𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑒́𝑚𝑜𝑖𝑔𝑛𝑎𝑔𝑒𝑠 𝑑'𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒́𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠, 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒́𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑖𝑒̀𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑙𝑒𝑠, 𝑠𝑢𝑟𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑀𝑂𝑅𝑁𝐴𝐺𝑈𝐼𝐴 (𝑇𝑢𝑛𝑖𝑠) 𝑒𝑡 𝑑𝑒 𝑇𝐼𝑁𝐴 (𝑆𝑓𝑎𝑥). 𝐿𝑒𝑠 𝑑𝑒́𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑠𝑒́𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑖𝑠𝑐𝑢𝑖𝑡𝑒́. 𝐼𝑙𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑎𝑙 𝑛𝑜𝑢𝑟𝑟𝑖𝑠 𝑒𝑡 𝑛𝑒 𝑏𝑒́𝑛𝑒́𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑖𝑛𝑠 𝑎𝑝𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑒́𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑙𝑎𝑑𝑖𝑒. 𝑉𝑢 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑐𝑒 𝑞𝑢𝑖 𝑝𝑟𝑒́𝑐𝑒̀𝑑𝑒, 𝑙'𝑈.𝐼.𝑇. 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑠𝑢𝑖𝑡: *𝐼𝐼𝐼- 𝑁𝑂𝑇𝑅𝐸 𝑃𝑂𝑆𝐼𝑇𝐼𝑂𝑁* 𝐴𝑢 𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑠 𝑐𝑒𝑠 𝑓𝑎𝑖𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒́𝑠 𝑝𝑙𝑢𝑠 ℎ𝑎𝑢𝑡. 𝐸𝑡 𝑣𝑢 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑡𝑜𝑦𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒. 𝐿'𝑈.𝐼.𝑇.: 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑎𝑚𝑛𝑒 𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒́𝑔𝑟𝑎𝑑𝑎𝑛𝑡 𝑠𝑢𝑏𝑖 𝑝𝑎𝑟 𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠. 𝑑𝑒́𝑛𝑜𝑛𝑐𝑒 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠, 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒́𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑑𝑒́𝑠𝑒𝑟𝑡 𝑒𝑛 𝑑𝑒ℎ𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡 𝑐𝑎𝑑𝑟𝑒 𝑙𝑒́𝑔𝑎𝑙 𝑒𝑡 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒́𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑢𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠. 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑙'𝐴𝑚𝑏𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝑒́𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜̂𝑡𝑒 𝑑'𝐼𝑣𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒, 𝑙𝑒 𝑔𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑖𝑣𝑜𝑖𝑟𝑖𝑒𝑛 𝑒𝑡 𝑙'𝐸́𝑡𝑎𝑡 𝑡𝑢𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑣𝑜𝑖𝑟𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑟𝑒́𝑠𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡 𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒. 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑒 𝑙'𝐴𝑚𝑏𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜̂𝑡𝑒 𝑑'𝐼𝑣𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒 𝑎̀ 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑒 𝑒𝑛𝑞𝑢𝑒̂𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑟𝑡 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑜𝑡𝑒 𝐾𝐴𝑀𝐸 𝐽𝐸𝐴𝑁-𝑀𝐴𝑅𝐶 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑖𝑒𝑟 𝑒𝑡 𝑒𝑛 𝑔𝑒́𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑙, 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒́𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑡𝑜𝑦𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑡𝑢𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑛𝑒𝑠. 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑒 𝑙'𝐴𝑚𝑏𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑅𝑒́𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒 𝐶𝑜̂𝑡𝑒 𝑑'𝐼𝑣𝑜𝑖𝑟𝑒 𝑎̀ 𝑝𝑙𝑎𝑖𝑑𝑒𝑟 𝑎𝑢𝑝𝑟𝑒̀𝑠 𝑑𝑢 𝑔𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑛𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑡𝑢𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛, 𝑎𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑟𝑒́𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑡𝑜𝑦𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑡 𝑙'𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑠𝑒́𝑗𝑜𝑢𝑟 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑒́𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑠 𝑖𝑣𝑜𝑖𝑟𝑖𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑡 𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑖𝑡𝑜𝑦𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑦𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒́𝑠 𝑔𝑒́𝑛𝑒́𝑟𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒́𝑠 𝑒𝑛 𝑇𝑢𝑛𝑖𝑠𝑖𝑒. 𝐹𝑎𝑖𝑡 𝑎̀ 𝑇𝑢𝑛𝑖𝑠, 𝑙𝑒 13 𝐽𝑢𝑖𝑛 2025. 𝑃𝑂𝑈𝑅 𝐿'𝑈.𝐼.𝑇. 𝐿𝐸 𝑃𝑅𝐸́𝑆𝐼𝐷𝐸𝑁𝑇 𝐹𝐸𝑅𝐷𝐼𝑁𝐴𝑁𝐷 𝑇𝑂𝐻𝐵𝐼





Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)