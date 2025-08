Guinée : L'ancien Président Alpha Condé dénonce le pouvoir en place suite aux inondations de Conakry

La Pluie n'est pas la Cause, l'Incurie est la Responsabilité

Dans son message, Alpha Condé exprime sa solidarité avec les victimes des inondations, mais rejette l'idée d'une fatalité. Il affirme que ces inondations ne sont pas un phénomène imprévisible, mais la conséquence directe de l'inaction et d'un "échec monumental" de la gouvernance.





Il accuse le pouvoir en place de "pillage" et de "corruption éhontée", estimant que l'argent qui devrait être utilisé pour des infrastructures solides est "méthodiquement siphonné". Cette situation, selon lui, a entraîné la détérioration des infrastructures et la montée d'une inflation galopante.