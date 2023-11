42ème session de l’Unesco : le Cameroun affirme ses valeurs pour un monde plus solidaire

Depuis le 07 novembre 2023, l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (Unesco), tient sa conférence générale.



Ces importantes assises prévues par la Charte qui fonde cette institution multilatérale créée en 1945 à Londres, se tiennent tous les deux ans, dans son siège situé dans le 15ème arrondissement de la capitale française. Fidèle à sa coutume, le conseil exécutif a décidé de placer les travaux sous le thème général intitulé : « (Re) Penser les biens culturels, agir ensemble pour les protéger ».



Un thème frévélateur de la problématique actuelle de la restitution des objets d’art, et de la recrudescence des tensions dans le monde, avec les conséquences désastreuses que cela comporte au niveau de la préservation des biens culturels et des lieux de mémoire.



A l’instar des délégations représentants les 195 Etats membres et de la dizaine de membres associés, le Cameroun, membre à part entière de l’Unesco, est bien présent, à travers une délégation conduite par le Pr Laurent Serge Etoundi Ngoa, ministre de l’Education de base, et président de la Commission Nationale pour l’Unesco.



On y retrouve également, S.E André-Magnus Ekoumou, ambassadeur, délégué permanent du Cameroun auprès de l’Unesco et le Pr Abdoul-Aziz Yaouba, secrétaire général de la Commission Nationale pour l’Unesco, et des représentants d’institutions publiques.



Le 08 Novembre 2023, le Pr Laurent Serge Etoundi Ngoa, a fait une importante intervention sur la tribune de la séance plénière, dans laquelle il a réaffirmé l’attachement du président camerounais Paul Biya, et de son gouvernement, aux grands principes de solidarité, de coopération, d’humanisme et de paix promus par l’institution multilatérale. Il a ainsi énuméré, une série de facteurs de blocages qui selon lui, endiguent et compromettent le plein accomplissement des missions officielles de l’Unesco.



Parmi ces facteurs, les inégalités socio-économiques persistantes dans le contexte d’une forte prévalence de la pauvreté et de la pression démographique continuent ; le changement climatique ; la dépravation de l’environnement ; la multiplication des foyers de tensions, de conflits et l’expansion globale du terrorisme ; l’iniquité des termes de l’échange ; la montée du racisme, de la discrimination, de la xénophobie, et des discours haineux.



Ces facteurs de divisions sont exacerbés par le biais civilisationnel que constitue le cyberespace. Celui-ci, avec ses bras armés que sont la révolution numérique et l’intelligence artificielle, procure une facilité d’accès qui induit des transformations sociales et des maux dont la maitrise pose des problèmes aux Etats.



Les travaux de la 42ème Session de la Conférence Générale de l’Unesco, prendront officiellement fin le mercredi 22 novembre 2022, et se déroulent sous la présidence effective de la Roumaine Mme Simona-Mirela Miculescou, diplomate pétrie d’expérience dans la coopération internationale et le multilatéralisme.



Première femme ambassadeur, déléguée permanente de la Roumanie auprès de l’Unesco et 5ème femme, dans l’histoire de l’organisation à présider cette instance politique et stratégique. (Avec le Centre de la communication du Cameroun en France)