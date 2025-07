Fête Nationale Française : La Patrouille de France survole les Champs-Élysées à huit, après un incident en mars 2025

Cette configuration réduite fait suite à un accident aérien survenu en mars 2025, qui a entraîné l’éjection de deux pilotes de la PAF. Afin de leur permettre de terminer sereinement leur convalescence, la PAF a fait appel, en plus de son pilote remplaçant en titre, à un ancien équipier chevronné pour compléter la formation.





Basée à Salon-de-Provence, la PAF incarne les valeurs de rigueur, de précision et d’esprit d’équipe. Ses pilotes et mécaniciens sont tous issus des escadrons de combat de l’Armée de l'Air et de l'Espace.





En 2025, la PAF a également choisi de parrainer l’association ELLyE - Ensemble Leucémies Lymphomes Espoir. Cette association est engagée aux côtés des jeunes atteints de leucémies et lymphomes, une mission de cœur qui s'ajoute à leurs prouesses aériennes.