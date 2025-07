INTERNATIONAL Tourasna Tour 2025 : Le Tchad s'apprête à faire rayonner sa culture et son art à Berlin

Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 12 Juillet 2025



Un important rendez-vous culturel s'annonce entre le Tchad et l'Allemagne avec la nouvelle édition du Tourasna Tour, un projet de brassage interculturel qui se tiendra dans la capitale allemande en août 2025. Le jeudi 10 juillet, le comité d’organisation a animé une conférence de presse, en présence de l’Ambassade du Tchad en Allemagne, pour dévoiler les grandes lignes de l’événement.







Placée sous le thème « Brassage interculturel, dialogue des cultures et innovation artistique », cette initiative vise à tisser des liens durables entre artistes tchadiens et allemands. Berlin, reconnue comme l'une des capitales culturelles de l’Europe, offrira un cadre idéal pour une série d’activités mettant à l’honneur la jeunesse culturelle tchadienne.





L'édition 2025 promet un spectacle géant réunissant des artistes renommés tels que Darsila, Mounira Mitchala, Cidson Alguewi, aux côtés de jeunes talents émergents du Tchad, de la diaspora et d'Allemagne. Au programme également : Des expositions mêlant arts visuels, artisanat et photographie.

mêlant arts visuels, artisanat et photographie. Des ateliers collaboratifs .

. Des conférences thématiques .

. Des séances de networking entre artistes, opérateurs culturels et partenaires européens. Objectifs et impact attendu

Les objectifs de ce festival sont multiples : Valoriser la créativité et l’entrepreneuriat culturel tchadien .

. Promouvoir la paix, la tolérance et le vivre-ensemble par l’art .

. Offrir une visibilité inédite à la scène culturelle tchadienne sur le plan européen. Selon les organisateurs, l’impact attendu est majeur : un renforcement du dialogue culturel entre les deux pays, l'ouverture de nouvelles perspectives de collaboration pour les artistes tchadiens, et un rayonnement accru de la culture tchadienne auprès des institutions européennes et de la diaspora.





Une préparation active et des soutiens diplomatiques

La mission préparatoire a permis de : Rencontrer les acteurs culturels locaux à Berlin et harmoniser les préparatifs.

Identifier officiellement le site principal de l’événement.

Coordonner la logistique de la délégation tchadienne.

Avancer sur les partenariats avec plusieurs institutions culturelles allemandes. L’Ambassade du Tchad en Allemagne a confirmé son soutien, s’engageant à faciliter les échanges diplomatiques et les aspects logistiques. De son côté, l’Ambassade d’Allemagne au Tchad a salué l’initiative, apportant son appui institutionnel et soulignant la portée interculturelle du projet.





Le Tourasna Tour 2025 représente une opportunité stratégique pour le Tchad de faire entendre sa voix artistique en Europe, de mettre en lumière sa richesse culturelle et de consolider les liens entre les peuples à travers la culture.





