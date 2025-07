Tchad-Turkménistan : échanges téléphoniques entre le ministre d'Etat avec son homologue turkmène

En séjour à Malabo en Guinée Équatoriale, pour assister à la 7ème réunion de coordination de l'Union africaine et des communautés économiques régionales, le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'Étranger, Dr Abdouaye Sabre Fadoul, a eu un entretien téléphonique avec son homologue turkmène, Raşit Meredow.



Le chef du département des Affaires étrangères a profité de l'occasion pour féliciter son interlocuteur du dynamisme de la diplomatie du Turkmenistan qui se traduit par ses multiples initiatives dans le cadre des Nations-Unies et de l'OCI dont les deux pays sont membres.



Les deux ministres ont constaté la marge de progression qui existe dans la consolidation des relations entre les deux pays, et ont convenu de travailler ensemble au développement de leur coopération. À ce titre, un accord-cadre de coopération sera très prochainement signé entre le Tchad et le Turkmenistan.



Le ministre Meredow a exprimé tout son soutien au gouvernement du Tchad, et a réitéré l'invitation de son pays à destination du Tchad pour sa participation à la Conférence des Nations-Unies sur les pays en développement sans littoral ? prévue du 5 au 8 août prochain à Awaza sous le thème : « Le Programme d'action d'Antalya pour les pays en développement sans littoral : une voie vers la prospérité résiliente ».