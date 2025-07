Gabon-USA : Le Président Oligui Nguema reçu en tête-à-tête par Donald Trump à la Maison Blanche

Renforcement des relations bilatérales et discussions stratégiques

La coopération économique .

. La lutte contre le changement climatique .

. La sécurité régionale .

. La promotion de la bonne gouvernance.

Appui américain à la transition gabonaise et perspectives de coopération

Cette rencontre a été caractérisée par un échange chaleureux et respectueux, principalement axé sur le renforcement des relations bilatérales entre les États-Unis et le Gabon. Les deux dirigeants ont abordé plusieurs sujets d’intérêt commun, notamment :Le Président Trump a salué les efforts du Président Oligui Nguema pour stabiliser la transition politique au Gabon, tout en encourageant un processus démocratique inclusif et pacifique. De son côté, le Président gabonais a exprimé sa volonté de renforcer les liens stratégiques avec les États-Unis, en particulier dans les domaines des investissements, de la protection de la biodiversité et de la modernisation des institutions.Les deux chefs d’État ont convenu de poursuivre le dialogue à haut niveau et d’explorer de nouvelles opportunités de coopération au bénéfice de leurs deux peuples.