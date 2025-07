INTERNATIONAL Forum politique de haut niveau 2025 : l'élan en faveur du développement durable s'intensifie

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 14 Juillet 2025



La communauté mondiale du développement se réunit à New York en 2025 pour le Forum politique de haut niveau pour le développement durable, plateforme centrale des Nations-Unies chargée d'évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme 2030 et des Objectifs de développement durable.

Organisé chaque année sous l'égide du Conseil économique et social des Nations Unies, ce Forum se tiendra du lundi 14 au jeudi 24 juillet 2025. Le segment ministériel, un moment clé du Forum, qui comprend des déclarations de politique nationale et des débats de haut niveau, est prévu pour les trois derniers jours de la réunion.



Le thème de cette année, « Promouvoir des solutions durables, inclusives, fondées sur la science et les données probantes pour le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses Objectifs de développement durable afin de ne laisser personne de côté », met l'accent sur une action internationale coordonnée et des interventions concrètes. Ce Forum intervient à un moment charnière.



À un peu plus de cinq ans de l'échéance de 2030, la communauté internationale se trouve à la croisée des chemins. Les progrès vers la réalisation des Objectifs ont été inégaux, certains indicateurs montrant un recul significatif en raison des tensions géopolitiques, de l’augmentation du fardeau de la dette, des catastrophes liées au climat et des effets persistants des crises sanitaires mondiales.



Malgré ces revers, le FPHN 2025 se positionne comme un moment d'engagement renouvelé. Décideurs politiques, dirigeants de la société civile, universitaires et représentants du secteur privé devraient se réunir au siège de l'ONU avec pour objectif commun de relancer la dynamique et de déployer des solutions à grande échelle. Le sentiment d'urgence est réel. Selon le dernier Rapport mondial sur le développement durable, moins de 20 % des cibles des ODD sont actuellement en bonne voie. La majorité d'entre elles nécessitent une action accélérée ou transformatrice, notamment dans les domaines de la réduction de la pauvreté, de l'égalité des sexes, de la protection de l'environnement et de l'inclusion économique.



Un examen approfondi des Objectifs clés

Le FPHN de cette année procédera à un examen approfondi de cinq Objectifs de développement durable : l’Objectif 3 sur la santé et le bien-être, l’Objectif 5 sur l’égalité des sexes, l’Objectif 8 sur le travail décent et la croissance économique, l’Objectif 14 sur la vie aquatique et l’Objectif 17 sur les partenariats pour la réalisation des Objectifs. Chacun de ces domaines représente une pierre angulaire des efforts mondiaux de développement et, ensemble, ils illustrent le caractère intégré du Programme 2030.



Le choix de ces cinq Objectifs est stratégique

L'Objectif 3 met l'accent sur les systèmes de santé publique, l'accès aux vaccins, les infrastructures sanitaires et les services de santé mentale, notamment dans le contexte des récentes épidémies et de la nécessité persistante de se préparer aux pandémies.

L'Objectif 5 souligne l'importance de promouvoir les droits des femmes et de remédier aux disparités persistantes entre les sexes en matière de rémunération, de représentation et de protection juridique.

L'Objectif 8 se concentre sur le défi de créer des marchés du travail inclusifs face à l'automatisation, à l'informalité et au chômage des jeunes.

L'Objectif 14 met l'accent sur l'économie océanique, la biodiversité marine et la menace de la pollution plastique.

L'Objectif 17 souligne l'importance cruciale de la coopération multilatérale, du financement du développement, du renforcement des capacités et de systèmes de données efficaces.



Les examens de ces thématiques s'appuieront sur les données et recherches les plus récentes, ainsi que sur l'expérience pratique des États membres. En amont du Forum, le Département des affaires économiques et sociales des Nations-Unies a organisé des réunions d'experts sur chacun des cinq Objectifs. Ces réunions ont réuni des chercheurs, des décideurs politiques et des partenaires du développement du monde entier, pour examiner les tendances, les obstacles et les innovations. Leurs conclusions guideront les sessions à New York.



Examens nationaux volontaires et engagement multipartite

L'un des points forts du FPHN est la présentation des Examens Nationaux Volontaires (ENV). Cette année, trente-sept pays devraient soumettre des ENV. Ces examens permettent aux gouvernements d'évaluer leurs propres progrès vers la réalisation des ODD, de souligner leurs réussites, de relever les défis persistants et de partager leurs innovations politiques. Le processus des ENV offre également une plateforme d'apprentissage par les pairs et de responsabilisation internationale, contribuant ainsi à stimuler l'amélioration des politiques dans toutes les régions.



Au-delà des présentations formelles, le forum proposera des laboratoires des ENV. Il s'agit d'espaces informels et collaboratifs où les pays et leurs partenaires de développement pourront discuter du fonctionnement interne de leurs examens. Les sujets abordés incluront les systèmes de données, l'engagement civique, l'inclusion des jeunes, l'intégration régionale et l'importance de la cohérence des politiques.



Le FPHN 2025 vise avant tout à renforcer la voix des acteurs non étatiques. Des groupes de la société civile, des collectivités locales, des dirigeants autochtones, des défenseurs des jeunes et des représentants du secteur privé participeront à des panels, des événements parallèles et des tables rondes. Leur présence renforce le principe selon lequel la réalisation des ODD ne relève pas de la seule responsabilité des gouvernements. Cela nécessite des partenariats à l’échelle de la société, fondés sur la confiance, l’inclusion et la responsabilité partagée.



Événements clés et étapes clés

Le programme de neuf jours est structuré de manière à faciliter le dialogue de haut niveau, l'échange de connaissances et la constitution de coalitions.



Parmi les temps forts :

●Lundi 14 juillet : Le Forum s'ouvre par un dialogue politique de haut niveau sur les moyens de mise en œuvre. Les ministres discuteront de la nécessité de mécanismes de financement plus solides, de solutions fondées sur la science, de l'innovation numérique et de la solidarité mondiale. Des examens thématiques des Objectifs 3 et 5 suivront en séance plénière.



●Mardi 15 juillet : La Journée de la science mettra en lumière le rôle de la recherche, de la modélisation des données et de la prospective dans le développement durable. Les séances exploreront comment des politiques fondées sur des données probantes peuvent anticiper les risques futurs et renforcer la résilience à long terme.



●Mercredi 16 juillet : Le Forum des collectivités locales et régionales mettra en lumière les contributions des villes et des gouvernements infranationaux à la réalisation des ODD, en mettant l'accent sur l'adaptation au changement climatique, la prestation de services et la planification participative.



●Jeudi 17 et vendredi 18 juillet : D’autres sessions thématiques examineront les liens entre transformation numérique, inégalités et dégradation de l’environnement, en mettant l’accent sur les obstacles structurels dans les pays à revenu intermédiaire et les petits États insulaires en développement.



●Du lundi 21 au mercredi 23 juillet : Le segment ministériel se réunira dans la salle de l’Assemblée générale. Les chefs de délégation prononceront des déclarations nationales, participeront à des tables rondes de haut niveau et adopteront une déclaration ministérielle réaffirmant l’engagement mondial en faveur du Programme 2030.



Des événements parallèles, des sessions parallèles et des dialogues spéciaux se dérouleront tout au long du Forum. Ils exploreront des sujets tels que le financement du développement, le financement climatique, la localisation des ODD et la collaboration public-privé.



Un appel urgent à l'action

Le ton qui prévaut à l'approche du FPHN 2025 est celui d'une urgence absolue. Si des motifs d'inquiétude existent, une prise de conscience croissante émerge également quant à la possibilité d'une reprise. Ce Forum offre un espace non seulement pour évaluer l'état actuel du monde, mais aussi pour tracer la voie à suivre. Comme l'a déclaré la présidente de l'ECOSOC, Paula Narváez, dans son discours d'avant-Forum : « Il ne s'agit pas seulement d'un bilan. C'est un bilan. Et il doit aussi s'agir d'un réengagement. »



Les résultats du Forum façonneront des moments clés du calendrier mondial du développement, notamment la Conférence sur le financement du développement de 2025 et la prochaine Conférence des Nations-Unies sur le climat (COP 30) au Brésil. La déclaration ministérielle finale servira à la fois de référence et de phare, indiquant si le monde reste sur la bonne voie pour tenir les promesses du Programme 2030.









