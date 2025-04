INTERNATIONAL 58ème session de la CPD : promouvoir la santé et le bien-être pour tous

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 8 Avril 2025



Sous le thème central, « Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tout âge », la 58ème session de la Commission de la Population et du Développement (CPD) se tient du 7 au 11 avril 2025 à New-York (Etats-Unis).

Organe fonctionnel du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), la Commission continue de piloter le dialogue mondial sur la dynamique démographique et le développement durable, notamment à la lumière du Programme d’action adopté lors de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD) de 1994.



Objectif de la session

Cette session vise à faire le point sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du Programme d’action de la CIPD. Elle explorera les liens essentiels entre les tendances démographiques, la santé publique et le développement humain, en mettant l’accent sur des stratégies intégrées visant à préserver le bien-être, à réduire les disparités et à renforcer les systèmes de santé, en vue d’accélérer la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.



Direction du Bureau

Le Bureau de la 58ème session est composé d’éminents représentants des groupes régionaux des Nations Unies :

Présidente : Mme Catharina Jannigje Lasseur (Royaume des Pays-Bas – WEOG)

Vice-présidentes : Mme Josélyne Kwishaka (Burundi – Groupe africain) Mme Norma Abi Karam (Liban – Groupe Asie-Pacifique) Mme Galina Nipomici (République de Moldavie – Groupe d’Europe de l’Est) Mme Stefany Romero Veiga (Uruguay – GRULAC).



Participants et parties prenantes

La session réunira : les États membres de la Commission (47 au total, élus par l’ECOSOC); les hauts fonctionnaires; les Agences et entités des Nations Unies; les Organisations de la société civile; les Universitaires et experts techniques; les Groupes de jeunes et groupes multipartites. Ensemble, ils évalueront les défis actuels et recommanderont des pistes pour des politiques de santé et de population inclusives, fondées sur les droits, et tenant compte des questions de genre.



Événements clés et temps forts du programme

Séance d'ouverture

Elle comportera des allocutions de : Mme Katja Lasseur, Présidente de la CPD 58; M. Guy Ryder, Secrétaire général adjoint aux politiques, représentant la Vice-Secrétaire générale; Dre Natalia Kanem, Directrice exécutive du FNUAP; M. Li Junhua, Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales



Discours d'ouverture

Il sera prononcé par son S.E. Mme Harini Amarasuriya, Première ministre de la République socialiste démocratique du Sri Lanka (par liaison vidéo). Présentation spéciale Elle sera faite par son S.E. M. Abdoulaye Bio Tchané, ministre d'État au Plan et au Développement du Bénin.



Spectacle culturel

Il sera assuré à travers les « Lettres d'une jeune poétesse », avec Lisette Ma Neza, première poète urbaine de Bruxelles, et Peter Somuah, trompettiste afro-jazz.



Thèmes et panels

Point 3 de l'ordre du jour

Un débat général sur : «Poursuite de la mise en œuvre du Programme d'action de la CIPD» ; et «Assurer une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tout âge».



Points forts des panels :

1. Panel d'experts sur les rapports du Secrétaire général Lundi 7 avril : 15h00-16h30

2. Dialogue interactif sur les synergies entre la CIPD et les ODD Mardi 8 avril : 10h00-13h00

3. Panel multipartite sur la santé et le bien-être Mercredi 9 avril : 15h00-18h00

4. Panel d'experts sur le Programme de travail sur la population Jeudi 10 avril, 10h00-11h30.



Documentation et rapports techniques

La session s'appuiera sur une série de documents techniques, notamment : le Rapport du Secrétaire général sur les tendances démographiques mondiales et les efforts de mise en œuvre; les Analyses des flux financiers soutenant le Programme d'action; les Propositions pour le plan de travail 2026 et évaluation des résultats 2024 par la Division de la population des Nations Unies. Ces rapports fournissent des informations factuelles permettant d'évaluer les progrès et d'affiner les stratégies à tous les niveaux.



Importance stratégique

Le thème de cette année affirme le principe selon lequel la santé et le bien-être sont des droits humains fondamentaux et des conditions préalables essentielles au développement durable. Il renforce l'approche centrée sur l'humain de la CIPD, appelant à une coopération mondiale intensifiée pour soutenir les communautés marginalisées, améliorer l'accès à la santé reproductive et relever les nouveaux défis démographiques tels que l'urbanisation, les déplacements liés au climat et le vieillissement.



Les délibérations de la Commission contribueront directement à la réalisation des objectifs suivants :

●ODD 1 : Pas de pauvreté

●ODD 3 : Bonne santé et bien-être

●ODD 4 : Éducation de qualité

●ODD 5 : Égalité des sexes

●ODD 10 : Inégalités réduites

●ODD 13 : Lutte contre les changements climatiques



Séance de clôture

Le vendredi 11 avril 2025, la Commission adoptera son rapport de session et finalisera l’ordre du jour provisoire de la 59ème session, fixant ainsi la voie à suivre pour les futurs efforts en matière de population et de développement au sein du système des Nations Unies.

La 58ème session de la Commission de la population et du développement constitue une plate-forme essentielle pour renouveler les engagements, partager les innovations et renforcer l’action multilatérale afin de garantir que chaque personne, quels que soient son âge, son sexe ou sa situation géographique, puisse mener une vie saine, digne et avoir accès à des opportunités.









