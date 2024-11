75 ans d'innovation : L'IRD célèbre son partenariat avec le Cameroun

L'Institut de Recherche pour le Développement (IRD) célèbre ses 75 ans de présence au Cameroun, une étape marquante d'un partenariat fructueux. À cette occasion, l'Institut Français de Yaoundé accueillera, les 18 et 19 novembre, scientifiques, chercheurs, décideurs politiques et représentants de la société civile pour deux jours de débats et d'échanges autour des enjeux majeurs du développement durable.





Un héritage scientifique riche et prometteur



Depuis 1949, l'IRD s'est engagé aux côtés du Cameroun pour relever les défis liés à la santé, à l'environnement et aux dynamiques sociales. Les recherches menées en partenariat avec les institutions camerounaises ont permis d'acquérir une connaissance approfondie des écosystèmes, des sociétés et des enjeux de développement du pays.





Un programme riche et varié



Ce jubilé sera l'occasion de :



Faire le bilan d'un partenariat scientifique d'exception ;

Mettre en lumière les résultats concrets des recherches menées ;

Définir les perspectives futures de la coopération ;

Favoriser les échanges entre chercheurs, décideurs politiques et acteurs de la société civile.

Au programme : conférences plénières, tables rondes, ateliers thématiques et expositions. Les participants pourront ainsi découvrir les dernières avancées scientifiques dans des domaines variés tels que :



La santé: lutte contre les maladies infectieuses, amélioration de l'accès aux soins...

L'environnement: gestion des ressources naturelles, adaptation au changement climatique...

Les sciences humaines et sociales: dynamiques sociales, développement durable...

Un engagement pour l'avenir



En célébrant ses 75 ans au Cameroun, l'IRD réaffirme son engagement à soutenir le développement du pays. En s'appuyant sur son expertise scientifique et sur ses partenariats solides, l'Institut contribuera à relever les défis du XXIe siècle, tels que la transition énergétique, la sécurité alimentaire et la préservation de la biodiversité.