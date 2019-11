Abu Dhabi Airports attribue aux sociétés National Aviation Services (NAS) et Airport Dimensions un contrat de construction d’un salon d’aéroport dans le Midfield Terminal

Le contrat est attribué à une nouvelle co-entreprise formée par National Aviation Services (NAS) (www.NAS.aero) et Airport Dimensions ; Le salon accueillera tous les passagers de lignes aériennes internationales, ainsi que les voyageurs indépendants qui pourront accéder au salon indépendamment de leur compagnie aérienne et de la catégorie de leur billet.

Abu Dhabi Airports a attribué le contrat de construction et de gestion du salon du Midfield Terminal à une co-entreprise formée par National Aviation Services (NAS) et Airport Dimensions, qui combine l’expérience opérationnelle régionale de NAS à l’expertise d’Airport Dimensions en matière de gestion des besoins des passagers des aéroports internationaux.

Reflétant la célèbre hospitalité arabe de l’aéroport d’Abou Dabi, le nouveau salon s’étendra sur plus de 3 500 m2 et permettra aux voyageurs de bénéficier de services haut de gamme et de proposer une expérience harmonieuse et confortable aux passagers.

Situé au cœur du nouveau Midfield Terminal, le salon sera accessible aux voyageurs indépendants, quelle que soit leur compagnie aérienne ou la catégorie de leur billet. Il sera ouvert aux passagers partant de l’aéroport international d’Abou Dabi ou transitant par celui-ci, et constituera un élément important des installations de premier rang de l’aéroport.

S’exprimant au sujet du nouveau contrat, Bryan Thompson, Directeur Général d’Abu Dhabi Airports, a déclaré : « Notre partenariat avec NAS et Airport Dimensions représente une évolution passionnante pour les futurs passagers du Midfield Terminal, car le nouveau salon leur offrira une expérience client inégalée lorsqu’ils passeront par l’aéroport international d’Abou Dabi. »

« Nous sommes heureux de pouvoir travailler avec NAS et Airport Dimensions dans le cadre de la construction et de la gestion de ce nouveau salon. NAS est très actif au Moyen-Orient et sa connaissance de la région sera un atout précieux pour la mise en œuvre de ce projet, tandis que l’expertise approfondie d’Airport Dimensions en matière de conception et de gestion de salons d’aéroport contribuera à la création d’un espace agréable et reposant pour les passagers », a-t-il ajouté.

« Je félicite NAS et Airport Dimensions, et me réjouis de travailler avec ces deux sociétés pour préparer le Midfield Terminal à recevoir des passagers du monde entier », a conclu M. Thompson.

Le partenariat conclu par Abu Dhabi Airports avec NAS et Airport Dimensions pour construire et gérer le nouveau salon est le premier projet qu’Airport Dimensions réalisera dans la région MENA, et il s’ajoutera à son portefeuille mondial déjà composé de 22 salons d’aéroports. Airport Dimensions gère des salons dans certains des aéroports les plus fréquentés au monde, dont les aéroports internationaux de Heathrow (Londres) et Hartsfield-Jackson (Atlanta, États-Unis). La société NAS gère actuellement 40 salons en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie, notamment le Terminal VIP et ses services « meet & assist » de l’aéroport international d’Abou Dabi.

