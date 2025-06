Tchad : à Yamba-Tchingsou, une école officielle laissée pour compte

Plus de soixante ans après sa création, l’école primaire officielle de Yamba-Tchingsou, localité située à 45 kilomètres de Pala, dans le canton Gagal, peine toujours à remplir sa mission éducative.



En dépit de son statut d’établissement public, l’école fait face à une situation critique qui freine son développement. Avec ses 227 élèves répartis en classes multigrades, l’école ne dispose d’aucun enseignant fonctionnaire. Les cours sont assurés tant bien que mal par trois maîtres communautaires, tous formés au niveau 2.



À ce manque de personnel qualifié, s’ajoutent des conditions matérielles alarmantes : absence de point d’eau potable, de latrines, de mobiliers scolaires, et des salles de classe en paillote qui peinent à résister aux intempéries.



« Nous manquons de tout : manuels, guides pédagogiques, infrastructures… Nous demandons au gouvernement de ne pas nous oublier », plaide Mbaïdiguim Jérémie, directeur de l’école. Le directeur rappelle que l’établissement avait été incendié en 1984, à la suite de violences survenues dans le village.



Depuis, malgré les efforts de la communauté locale pour reconstruire l’école, les résultats tardent à se faire sentir. Face à cette situation, les habitants de Yamba-Tchingsou lancent un appel pressant aux autorités compétentes pour une réhabilitation en profondeur de l’école. Une action urgente s’impose pour garantir aux enfants de ce village, un accès digne et équitable à l’éducation.