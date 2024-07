AFRIQUE Afforestation et Reboisement : le Congo appelle à une coalition mondiale pour agir dans la cohésion

Par Jonas Mvouanzi - 4 Juillet 2024



La ministre de l’économie forestière de la République du Congo, Mme Rosalie Matondo a invité, le 02 juillet 2024, la communauté internationale à former une coalition mondiale indispensable pour agir dans la cohérence et privilégier la mise œuvre des solutions qui vont engendrer des résultats significatifs dans la lutte contre la désertification et la perte de la biodiversité.

L’invite de Rosalie Matondo a été lancée à Kintélé près de Brazzaville, lors de la cérémonie d’ouverture de la première conférence internationale sur l’afforestation et le reboisement (CIAR1). Pour madame Matondo, seule la coopération sous régionale et internationale en matière de gestion de ressources naturelles est importante pour définir une stratégie et intensifier la couverture forestière mondiale. La ministre congolaise de l’économie forestière a justifié cet appel par le fait que la portée de la menace climatique est universelle.



C’est de cette manière que les Etats peuvent préserver ce monde confronté, depuis des décennies, à une modification cruciale des équilibres naturelles impactant, notamment, les températures, le cycle de l’eau, le courant marin et aérien. Ces dérèglements sont à l’origine des perturbations importantes dont les conséquences les plus immédiates sont, entre autres, l’augmentation de la fréquence et de la durée et l’intensité de évènements et des technologies extrêmes ainsi que les inondations, les tempêtés, les cyclones, les feux de forêts et les épisodes caniculaires.



A cela s’ajoutent d’autres phénomènes qui sont encore plus pernicieux et perceptifs, a-t-elle dit, notamment la fonte des glaciers et l’élévation du niveau des mers, l’érosion progressive des côtes, le bouleversement des écosystèmes et l’extinction des certaines espèces animales et végétales.



La ministre Rosalie Matondo a exhorté les participants la CIAR1 à prendre conscience de l’ampleur de ces impacts, de ces dérèglements qui d’une zone géographique à une autre, pourraient s’intensifier au cours des prochaines années, si aucun effort n’est fait.



Elle a rappelé que les experts s’accordent à reconnaitre que la cause principale du dérèglement climatique est d’origine humaine notamment, l’exploitation anarchique du bois, l’agriculture itinérante sur brulis, l’approvisionnement dans les grandes agglomérations en bois énergique.



L'homme, cause principale du dérèglement climatique



Initiative du chef de l’Etat congolais proposée et lancée lors de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations-Unies sur le changement climatique, tenue en novembre 2022 à Charm EL cheikh en Egypte, la CIAR a été endossée par l’Union Africaine (UA) sous le Label de la « Décennie Africaine et mondiale de l’Afforestation et du reboisement », a rappelé la ministre congolaise de l’économie forestière.



Selon Rosalie Matondo, c’est au cours de la 36e session des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’UA tenue les 17 et 18 février 2023, à Addis Abeba (Ethiopie) qu’a été prise la Décision 846 matérialisant ce Label.



Près de 2000 participants



Les travaux de cette CIAR1 vont s’articuler autour de plusieurs thèmes parmi lesquels : « les enjeux du reboisement, de la restauration et des enrichissements forestiers » ; « la gestion durable des forêts » ; « les crédits carbone et : opportunités pour l’afforestation, le reboisement et la restauration forestière » ; « financements publics des programmes nationaux d’afforestation et de reboisement » et « les stratégies mondiales d’afforestation et de reboisement ».



La première conférence internationale sur l’afforestation et le reboisement réunit près de 2000 représentants des Etats, des organisations politiques et économiques régionales et sous régionales, des organisations partenaires de la communauté scientifique mondiale, des partenaires financiers et des bailleurs de fonds, des organisations internationales des forêts, du climat et de la biodiversité des Ongs internationales et la société civile, venus du monde entier.





