Africa Intelligence, le nouveau quotidien du continent. 100% exclusif.

Africa Intelligence (https://www.AfricaIntelligence.fr/) devient cette semaine le premier quotidien numérique couvrant l'ensemble du continent africain, à destination d'un public professionnel.

S'appuyant sur près de 40 ans d'expérience, il regroupe l'expertise des rédactions de cinq lettres confidentielles : La Lettre du Continent, La Lettre de l'océan Indien, Maghreb Confidentiel, Africa Energy Intelligence et Africa Mining Intelligence.

Fidèle à la tradition des cinq publications dont il est l'émanation, Africa Intelligence offre désormais à ses lecteurs, tous les matins de la semaine à 5h GMT, une édition complète comportant 100% d'informations exclusives sur la politique nationale des pays africains comme sur les grands enjeux régionaux et continentaux.

Au cours des dernières années, les relations interafricaines se sont considérablement étendues aux plans économique, politique, diplomatique ou encore sécuritaire. Des puissances émergentes (Chine, Turquie, Brésil, Russie, Inde, etc.) ont développé des stratégies de conquête sur l'ensemble du continent. C'est pourquoi nous avons estimé que des publications paraissant toutes les semaines ou tous les 15 jours, centrées chacune sur une seule région ou un seul secteur économique, ne permettaient plus d'appréhender pleinement ces nouvelles réalités.

Nouveau quotidien du continent, Africa Intelligence a pour ambition de continuer à ausculter avec précision le cœur du pouvoir politique dans chaque pays d'Afrique. Au plan économique, grâce à une rédaction renforcée par de nouveaux journalistes, il poursuit le traitement des secteurs stratégiques "Pétrole et gaz" et "Industries minières", tout en créant de nouvelles rubriques à dimension continentale : "Infrastructures et électricité", "Défense et sécurité", "Banques et finance".

Cette nouvelle formule éditoriale s'accompagne d'une nouvelle offre commerciale : un unique abonnement permet désormais l'accès à l'intégralité des articles d'Africa Intelligence. Un tarif fortement dégressif est établi en fonction du nombre de lecteurs dans un même organisme.

Entièrement développé par une équipe informatique interne, le nouveau site Africa Intelligence bénéficie d'une navigation plus intuitive et d'une lecture plus confortable sur mobile, tablette et ordinateur. En outre, les abonnés bénéficient du mode de lecture "Feuilleter l'édition" qui leur est exclusivement réservé. Ils peuvent ainsi consulter une édition entière sur le web, aussi facilement que s'il s'agissait d'un PDF.

Contact presse :

Bérénice Ilski

Courriel : ilski@indigo-net.com

Tel. : 01 44 88 26 02

142 rue Montmartre

75002 Paris

Website : www.Indigo-Net.com

À propos de Africa Intelligence :

Africa Intelligence (www.Indigo-Net.com) est publié à Paris en français et en anglais par Indigo Publications, un groupe de presse indépendant à vocation internationale, spécialisé dans l'information à forte valeur ajoutée.

Indigo Publications est entièrement financé par les abonnements de ses lecteurs, ne fait pas appel à la publicité, ne propose aucune activité de consulting et est indépendant de tout gouvernement ou organisation politique.

Forte de cette liberté, la rédaction d'Africa Intelligence garantit à ces lecteurs une information indépendante, rigoureuse et d'un haut niveau d'expertise.

Indigo Publications édite également deux autres publications numériques :

Intelligence Online (www.IntelligenceOnline.fr) sur les services de renseignement d'Etat et les cabinets d'intelligence économique dans le monde.

La Lettre A (www.LalettreA.fr) sur les réseaux de pouvoir en France (Action publique, Stratégies

d'entreprise, Médias).

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/africa-intel...