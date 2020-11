Africa Oil & Power lance un rapport d'investissement en RDC, associé au Sommet d’Investissement à venir

Africa Oil & Power (AOP) (http://www.AfricaOilandPower.com/) a lancé le rapport spécial Africa Energy Series: DRC 2020 en tant que premier rapport sectoriel du pays décrivant les principaux domaines d’investissement dans la chaîne de valeur énergétique nationale ; La République démocratique du Congo (RDC) abrite le potentiel hydroélectrique le plus prolifique d’Afrique, avec de grandes quantités de minéraux, de métaux précieux et d’hydrocarbures ; Le rapport téléchargeable s'aligne sur le prochain Sommet sur l'Investissement : Énergies & Infrastructures RDC 2021 (21-22 septembre), organisé par AOP en partenariat avec la Chambre africaine de l'énergie.

Africa Oil & Power a lancé le rapport spécial Africa Energy Series (AES): RDC 2020 pour identifier et promouvoir les opportunités profitables dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l'électricité en République démocratique du Congo (RDC), au vu de l'intérêt croissant des investisseurs de les États-Unis, la Chine et d'autres acteurs mondiaux.

La RDC est considérée comme l'un des pays les plus riches du continent en termes de ressources naturelles, en tant que premier producteur de cobalt au monde et détenant d'importants gisements minéraux de cuivre, zinc, charbon, or et uranium, entre autres. En outre, la RDC abrite le fleuve Congo - le deuxième plus grand du continent - qui possède un potentiel hydroélectrique majeur estimé à 100 000 MW, soit près d’un tiers du potentiel hydroélectrique total de l’Afrique.

Le rapport spécial de l'AES: RDC 2020 sert d'outil complet aux investisseurs pour analyser le paysage énergétique du pays; déterminer les principaux objectifs gouvernementaux, y compris les cibles du Plan national de développement stratégique; et identifier les opportunités à fort potentiel, principalement dans la production hydroélectrique, le transport d'électricité et le développement des infrastructures. Le rapport présente également des entretiens exclusifs tels que ceux d’Nj Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie (AEC), et de Trésor Chovu, PDG de la société de conseil et d'investissement basée à Londres Cactus Investments.

Le rapport numérique est lancé dans le cadre du tout premier Sommet sur l'Investissement : Énergies & Infrastructures RDC 2021 (21-22 septembre), organisé par AOP en partenariat avec l’AEC, qui est le principal événement du pays pour les investissements dans l’énergie et les infrastructures.

AOP s'engage à attirer les investissements directs étrangers en RDC et à faciliter les plans de l'administration sous la direction de S.E. Monsieur Le Président Félix Tshisekedi, qui vise l'augmentation des tarifs d'accès à l'électricité, le renforcement des capacités locales et la création d'emplois à long terme. AOP invite à une collaboration intersectorielle entre les domaines de la logistique, de l'énergie, du pétrole et du gaz, des mines, de l'ingénierie et de la construction pour générer des solutions dynamiques et permettre la croissance dans une nouvelle ère axée sur l'investissement pour la RDC.

