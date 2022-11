Afrique : 100 millions de dollars de la BAD pour le corridor routier Bissau-Dakar

L’appui financier de la Banque va ainsi servir à réaliser un pan du Projet d’amélioration du corridor routier Bissau-Dakar. Le financement est subdivisé comme suit : un don de 53,51 millions de dollars et un prêt de 35,62 millions de dollars du Fonds africain de développement – le guichet de prêt concessionnel du Groupe de la Banque –, destinés respectivement à la Guinée-Bissau et au Sénégal ; à quoi s’ajoute un autre don de 11,60 millions de dollars à la Guinée-Bissau, octroyé par la Facilité d’appui à la transition, un mécanisme de la Banque qui permet un décaissement rapide, simple et flexible pour les États fragiles (https://bit.ly/3NV4h5l) du continent.



Le projet consiste à aménager 49,40 kilomètres de route bitumée – 23 kilomètres en Guinée-Bissau et 26,40 kilomètres au Sénégal – ainsi que la construction d’un pont de 325 m de long dans la localité de Farim, en Guinée-Bissau, sur le fleuve Cacheu.



Les autres travaux consistent en la construction de 82 kilomètres de pistes dont 58,6 kilomètres au Sénégal et 24 kilomètres en Guinée-Bissau. En outre, 8,5 kilomètres de voiries avec éclairage public solaire vont être construites à Farim en Guinée-Bissau et à Goudomp, Tanaff et Badin au Sénégal.



Seront aussi réalisées des infrastructures connexes au profit des deux pays (20 forages, 6 périmètres maraichers, 2 plateformes multifonctionnelles, la réhabilitation d’infrastructures scolaires et sanitaires, l’appui aux groupements de femmes et une gare routière). Quatre portiques signalétiques vont aussi être construits à l’entrée des communes de Farim en Guinée Bissau et de Sédhiou, Goudomp et Tanaff, au Sénégal.



« Ce projet va permettre d’améliorer le niveau de service de la route Fatim-Tanaff-Sandinieri, ainsi que la sécurité et la traversée du fleuve Cacheu pour accéder à la capitale de la Guinée-Bissau », a déclaré Mohamed Chérif, le responsable pays de la Banque africaine de développement au Sénégal. Et d’ajouter : « Le projet va surtout permettre de lever une partie des obstacles à la circulation des biens et des personnes liés aux contrôles douaniers entre les deux pays ».



Les tronçons Farim-Tanaff-Sandiniéri sont situés dans les régions d’Oio (centre nord) en Guinée Bissau et de Sédhiou (nord-ouest) au Sénégal. Faisant partie des routes communautaires de l’Union économique et monétaire ouest-africaine, ces tronçons routiers ont une zone d’influence plus large, qui couvre d’autres régions des deux pays, ainsi qu’en Guinée et en Gambie voisines.