Afrique : IFC investit dans la plateforme d’e-commerce ANKA

Un investissement annoncé aujourd’hui, par IFC dans la plateforme de commerce électronique africaine ANKA, soutiendra le développement de milliers d’entreprises artisanales de petite taille et dirigées par des femmes, contribuant ainsi à renforcer le secteur de la création en Afrique, ainsi que le commerce de détail en ligne, en pleine expansion sur le continent.



La prise de participation de 3,4 millions de dollars au capital de cette société, basée en Côte d’Ivoire, est le premier investissement d’IFC dans le secteur de la création en Afrique.



Le financement permettra à ANKA, une plateforme de vente en ligne, pour les créateurs et les commerçants africains, de développer ses activités et d’ouvrir sa plateforme à 100 000 artisans supplémentaires, à travers l’Afrique d’ici à 2030. ANKA est une plateforme de commerce électronique, tout-en-un, qui aide les artistes, notamment ceux qui fabriquent et vendent des vêtements, des bijoux et des accessoires, à trouver de nouveaux débouchés en facilitant la vente, les expéditions et le traitement des paiements.



La plateforme compte plus de 22 000 vendeurs, essentiellement en Afrique, mais aussi en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et en Europe. Les produits peuvent être achetés sur la place de marché en ligne Afrikrea, qui est alimentée par ANKA.



En plus de ce financement, IFC aidera ANKA à dispenser des formations, notamment financières, aux commerçantes afin de favoriser le développement de leurs entreprises. IFC fournira aussi à ANKA des services-conseils pour l’aider à améliorer sa gouvernance d’entreprise.



Selon les enquêtes de la Banque mondiale auprès des entreprises, les petites entreprises de création africaines se heurtent à d’importants obstacles pour accéder aux marchés internationaux, et seulement 12 % d’entre elles exportent directement leurs produits.



Par ailleurs, moins de 10 % du marché de la vente au détail dans le secteur de la création se fait aujourd’hui en ligne en Afrique. Toutefois, selon le récent rapport d’IFC intitulé Femmes et commerce électronique en Afrique, le marché de l’e-commerce africain pourrait croître de plus de 14,5 milliards de dollars, entre 2025 et 2030 et, ce faisant, stimuler le secteur de la création, soutenir les micro-entrepreneurs et créer des emplois.



Combler les écarts de revenus entre les femmes et les hommes sur les plateformes de commerce électronique permettrait d’accroître la valeur de ce marché de près de 15 milliards de dollars, selon le rapport. IFC a procédé à son investissement dans ANKA, via sa nouvelle plateforme de capital-risque pour l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Asie centrale et le Pakistan, qui fournit un appui aux entreprises technologiques en phase de démarrage, notamment dans les secteurs de l’éducation, des soins de santé, du climat et de l’agriculture.



L’investissement d’IFC est soutenu par le mécanisme de financements mixtes du Guichet de promotion du secteur privé de l’Association internationale de développement (IDA).