Afrique : Les interactions entre les médias et les administrations fiscales au centre d'un débat

Le Forum sur l’Administration Fiscale Africaine, a clos, ce mercredi 28 mars 2018, au Camptel Hôtel Group, un atelier de formation consacré aux interactions entre les médias et les administrations fiscales. Les débats se sont penchés sur les défis qui s’imposent à ces administrations face à l’expansion des réseaux sociaux dans l’environnement médiatique.



Ces trois jours d’intenses séances de travaux ont permis de mettre en avant le partage des expériences professionnelles et les obstacles rencontrés par les journalistes dans l’exercice de leurs fonctions, la portée de la fiscalité dans l’édification et le développement des nations sur le continent, le travail du Forum sur l’Administration Fiscale Africaine dans le domaine de la fiscalité internationale, la mobilisation des ressources intérieures, les flux financiers illicites et la couverture des affaires dans les médias africains focalisée plus précisément sur les questions liées à l’utilisation et l’accès à la libéralisation de la technologie dans les secteurs de médias.