Afrique : Sassou N'Guesso salue le taux de croissance de 2,6% réalisé par le Congo en 2022

Le Congo a aujourd’hui 64 ans depuis sa proclamation comme République. C’est le 28 novembre 1958 que ce pays a quitté le statut de colonie pour devenir une République. Depuis 2010, la tradition est respectée au Congo pour la commémoration de cette journée, qui, bien avant cette date, n’était jamais célébrée et confondue avec la fête de l’accession du Congo à la souveraineté internationale, le 15 août 1960.



La particularité pour cette année, c’est l’annonce faite par le président Denis Sassou-N’Guesso, dans son message, selon laquelle « à compter de cette année, cette célébration se déroulera désormais sur fond de message sur l’Etat de la nation devant le parlement réuni en congrès. »



Un autre fait marquant pour cette année, c’est Léon Alfred Opimbat, vice-président de l’assemblée nationale, conformément au règlement intérieur du parlement réuni en congrès, qui a présidé cette séance en lieu et place du président de la chambre basse du parlement, Isidore Mvouba empêché



Cette cérémonie a débuté, comme à l’accoutumé, par la lecture par le premier secrétaire de l’assemblée nationale de l’ordre du jour de ladite séance plénière, qui n’avait qu’un seul point , à savoir le message du président de la République sur l’Etat de la nation devant le le parlement réuni en congrès. Fernand Sabaye a aussi fixé l’assistance sur les dispositions de l’article 94 de la constitution du 25 octobre 2015 et du décret n°22 du 24 novembre 2022 organisant le congrès.



Avant d’accorder la parole au chef de l’Etat, le président du congrès, Léon Alfred Opimbat, a fait un rappel historique de la journée du 28 novembre 1958 qui a eu pour objectif, selon lui, de promouvoir les territoires d’outre-mer d’abord vers leur autonomie, ensuite vers leur plein épanouissement. Il n'a pas manqué de rendre hommage aux illustres présidents et parlementaires de toutes les législatures passées, toutes chambres confondues, qui ont contribué à l'histoire parlementariste du Congo.



Plus de 60 minutes, c’est le temps qu’aura duré le message sur l’état de la nation dans une salle des congrès archicomble . Denis Sassou-N’Guesso a salué les performances économiques réalisées par le

Congo qui se traduisent en 2022 par un taux de croissance de 2,6 de % en 2022, après avoir surmonté, selon lui, la tragique menace de la pandémie de Covid-19. La consolidation des finances publiques, a-t-il noté, devrait se raffermir davantage, au cours de l année 2023.



Pour cela, le chef de l’Etat congolais a souligné que, plusieurs initiatives entamées en 2021 et renforcées en 2022 devraient être poursuivies, notamment les zones agricoles protégées (ZAP). Il a, par la même occasion, exhorté le gouvernement à rendre disponibles tous les ferments indispensables au développement de l’agriculture. Ce, en s’appuyant sur le programme du gouvernement et le programme national de devéloppement ( PND) 2022-2026 pour assurer au pays les conditions idoines à la production de ce que le peuple congolais doit consommer. Puisque, il a continué de marteler qu’ « un peuple qui ne produit pas ce qu’il consomme n’est pas un peuple libre. »



Le chef de l’Etat a mis aussi un accent particulier sur la mobilisation de l’investissement privé pour rendre attractif le climat des affaires. Ainsi, un appel a été lancé en direction des cadres congolais pour s’abstenir de toute attitude rétrograde. Pour lui, la lutte contre la corruption devrait s’intensifier pour rassurer les partenaires. Denis Sassou-N’Guesso n’a pas manqué d’exhorter l’ensemble de ses collaborateurs à la rigueur, tout en insistant sur l’organisation des conseils de discipline. Ceci afin d’user de la sanction sur tout agent de l’Etat qui ne s’accommoderait pas à la dynamique de la lutte contre les antivaleurs et autres vices.



S'adressant aux parlementaires, Denis Sassou N'Guesso leur a recommandé de s’appuyer sur l’enquête parlementaire pour contrôler l’action de l’exécutif. De-même qu’il a demandé à la justice de dire le droit au nom du peuple congolais, avant d’annoncer que le prochain conseil de la magistrature sera décisif et déterminant sur l’avenir de la justice au Congo.



A noter que cela fait 64 ans que le Congo a été proclamé République par la métropole française. Et, c’est par arrêté n°4107/CAB 3 du 28 novembre 1958, promulguant la délibération n°112/58 du 28 novembre 1958 de l’assemblée territoriale du Moyen-Congo, que le Congo s’est vu attribué le statut d’Etat membre de la communauté et de République.