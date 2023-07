AFRIQUE Afrique : "aucun État ne peut, tout seul, faire face aux coûts onéreux des projets..." Dixit Sassou N'Guesso

Par Olive Jonala - 22 Juillet 2023



En visite d'état au Rwanda, le chef de l'Etat congolais , Denis Sassou N’Guesso, a plaidé, vendredi, 21 juillet à Kigali, devant le parlement rwandais réunis en congrès, pour un bon voisinage et une cohabitation pacifique des peuples d’Afrique, en vue d’une intégration économique effective et irréversible du continent.

« C'est pourquoi, Il nous faut toujours prôner le bon voisinage et la cohabitation pacifique, pour une intégration effective et irréversible des peuples d’Afrique. Cette option, qui défie les frontières, rapproche les peuples et favorise la solidarité et la complémentarité », a déclaré le président congolais lors de son adresse.



Pour le chef de l’Etat congolais, les défis auxquels l’Afrique est confrontée ne peuvent être abordés que de manière globalisante car, « aucun État ne peut, tout seul, faire face aux coûts onéreux des projets destinés à doter nos pays d’équipements et des voies de communication modernes, tels Infrastructures ferroviaires, aéroportuaires et énergétiques », a laissé entendre le président Sassou N’Guesso. Il a également appelé à la mise en place d’une véritable synergie en vue de permettre à l’Afrique de s’imposer comme un acteur à part entière dans la production industrielle mondiale.



« Les enjeux et les défis en présence appellent à une reconfiguration effective de notre manière de penser l’essor de nos économies. Il nous faut par exemple, instituer une véritable synergie d'ensemble pour assurer à l’Afrique une part importante et de plus en plus croissante de la production industrielle mondiale », a plaidé le président congolais.



« Il nous faut lever l'option salvatrice de parvenir, dans les délais raisonnables, à un niveau d'autonomie collective suffisante, en vue du développement industriel du continent. Convenons que lorsqu'elle s'est unie, l'Afrique a pu se libérer de la colonisation, conquérir son indépendance, vaincre l'apartheid et engager les chantiers du développement », a-t-il en outre ajouté.



Selon lui, la mise en place d'outils pertinents d’intégration et de partenariat économique régional global, à l'image de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), participe de cette option fondamentale pour une Afrique unie, libre et prospère.



Denis Sassou N’Guesso a, en outre, au cours de son adresse devant les élus du peuple rwandais, appelé à la restauration et la consolidation de la paix, à la cessation de tous formes de violences en Afrique afin que règne un climat de sécurité et de tranquillité, véritable gages de tout processus de développement.



« Développer l’Afrique reste donc à notre portée. Mais, il nous faut œuvrer, chaque jour, à la consolidation de la paix. Il faut que cessent les violences et que règne la sécurité en Afrique. Il n'y a ni salut, ni développement sans la paix », a-t-il indiqué.



« La victoire la plus décisive donc, pour l'Afrique, est celle du maintien et de la restauration de la paix, de la promotion du dialogue et de la consolidation d'un vivre ensemble mieux structuré, gages d’espérance, d’optimisme et de succès sur le chemin du développement », a-t-il en outre poursuivi.



Le président Sassou N’Guesso qui est à sa deuxième visite d’Etat au pays des mille collines, a par ailleurs à cette occasion, rendu hommage au peuple rwandais et à son président pour les efforts fournis en vue de conduire leur pays vers le progrès et la modernité.



« Sur cette terre pétrie de souvenirs, je salue le Rwanda, un pays qui, après la tragédie du génocide, s’est courageusement relevé pour refaire son unité, retrouver la concorde et la cohésion, ramener la paix et la sécurité et se placer, avec détermination, sur la voie du développement », a témoigné

Denis Sassou N’Guesso qui a également apprécié les avancées remarquables enregistrées par le Rwanda en faveur de la promotion et de l’intégration de la femme dans la sphère politique, notamment dans l’hémicycle où les femmes représentent plus de 60% de parlementaires.





