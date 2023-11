Afrique centrale : sortir l’agriculture de la précarité pour en faire un levier de développement

Aux travaux de la 16ème réunion de l’équipe multidisciplinaire en Afrique centrale qui s’achèvent ce jeudi 16 novembre 2023 à Yaoundé, le ministre camerounais de l’Agriculture et du Développement rural Gabriel Mbairobe a fixé un principal objectif pour la sous-région.



Il s’agit de faire sortir l’agriculture africaine de la précarité pour en faire un véritable levier de développement.



En effet, neuf pays membres de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), et de son bureau sous -régional pour l’Afrique centrale, les gouvernements des neuf pays de la sous-région, les organisations d’intégration économiques sous régionales (CEEAC, CEMAC), les bailleurs de fonds, les représentants des coopératives agricoles, les acteurs intervenants dans l’appui au développement agricole et rural achèvent ce jour, mènent des réflexions approfondies.



C’est autour du thème : « Amélioration des systèmes alimentaires et renforcement de la résilience des populations vulnérables en Afrique centrale ». Ainsi, à l’initiative de la FAO, les participants ont mis en exergue les défis sociaux, politiques, économiques et environnementaux auxquels fait face l’Afrique centrale.



La cérémonie d’ouverture des travaux placés sous le patronage de Joseph Dion Ngute, Premier ministre du Cameroun, était présidée le 14 novembre 2023 par Gabriel Mbairobe, ministre de l’Agriculture et du Développement rural, en présence du Dr Taiga, ministre de l’Elevage, des Pêches et des Industries animales.



En cette circonstance, les experts de la FAO basés au siège de Rome, du Ghana qui abrite le bureau sous régional, ont analysé l’état actuel des systèmes agroalimentaires d’Afrique centrale.



Athman Mravill, coordonnateur sous régional de la FAO pour la zone CEMAC a saisi l’occasion, pour relever le fait que les systèmes alimentaires soient des entrelacements complexes et multidimensionnels d’activités, de ressources et d’acteurs qui englobent la production et la consommation.



Aussi, va-t-il ajouter, « les systèmes alimentaires durables doivent être inclusifs et résilients et les solutions y relatives déclinées autour des politiques publiques afin de renforcer la résilience des petits agriculteurs ». Les experts sont unanimes qu’il est impératif d’améliorer les systèmes alimentaires et les mécanismes de gouvernance appelés à favoriser le développement durable et le droit à l’alimentation.



Les travaux répartis en sessions, devraient permettre de mieux comprendre la situation des systèmes alimentaires et la résilience des populations vulnérables dans la sous-région, définir de nouvelles méthodes de recherches de ressources et de financements adéquats.



L’objectif de cet important rendez-vous qui connait la participation du Burundi, de la RCA, de la RDC, du Tchad, du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinée Equatoriale, et du Sao Tome et Principe, est de passer en revue les principales réalisations de la FAO dans la sous-région, les défis et difficultés, en vue d’apporter des solutions pertinentes dans la perspective d’atteindre l’Agenda 2030 de « Faim Zéro », objectif stratégique de l’Organisation dans le monde.