Afrique : la CAF lance l'Académie VAR pour élever l'arbitrage du football continental

La Confédération Africaine de Football (CAF) propulse le football africain vers de nouveaux sommets, avec le lancement de l'Académie d'arbitrage vidéo (VAR) de la CAF.



Cette initiative révolutionnaire vise à améliorer le niveau d'arbitrage à travers le continent, en formant les arbitres d'élite des 54 associations membres de la CAF à l'utilisation de la technologie VAR. Cette initiative s’avère importante car il faut construire sur le succès.



En effet, après le grand succès de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies CAF, où la qualité des officiels a été saluée, la CAF étend désormais ce succès. Par ailleurs, s’agissant de la formation d'arbitres d'élite, l'Académie équipera les arbitres des dernières technologies et compétences d'arbitrage, garantissant ainsi qu'ils peuvent concourir sur la scène mondiale.



En ce qui concerne le déploiement continental, des ateliers auront lieu en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, en Égypte, en Tanzanie et au Sénégal, atteignant 180 arbitres, entre septembre et octobre 2024.



Enfin, dans la vision de la CAF, « L’arbitrage joue un rôle essentiel dans le développement du football africain », déclare Raul Chipenda, directeur du développement technique de la CAF. Cette Académie est une étape pratique pour garantir que les arbitres africains soient parmi les meilleurs au monde.