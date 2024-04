Algérie : TotalEnergies étend son partenariat avec SONATRACH dans la région de Timimoun

Ce Protocole d’Accord prévoit l’élaboration d’un programme de travaux visant à apprécier et à développer les ressources gazières de la région Nord-Est de Timimoun, en capitalisant sur les installations de traitement existantes pour la production du gisement de Timimoun afin de réduire les coûts et les émissions.



« Ce Protocole d'Accord reflète notre volonté commune d’étendre notre partenariat stratégique avec SONATRACH », a déclaré Julien Pouget, Directeur Moyen-Orient et Afrique du Nord de la branche Exploration-Production de TotalEnergies.



Plus tôt cette année, TotalEnergies et SONATRACH ont prolongé leur coopération dans le domaine du gaz naturel liquéfié (GNL) en étendant leur relation contractuelle jusqu’en 2025. Ainsi, SONATRACH livrera ainsi en 2025 deux millions de tonnes de GNL à TotalEnergies, au port de Fos-Cavaou, près de Marseille qui contribueront à la sécurité d’approvisionnement énergétique de la France et de l’Europe.