La délégation L’Union européenne et L’Ambassade de France lancent l’appel à projets Azobé. Cet appel permet le financement de projets portés par les acteurs non gouvernementaux gabonais dans les domaines du développement durable, du numérique et de l’artisanat. Le jeudi 12 décembre 2019, une réunion d’information est organisée pour répondre aux questions des porteurs de […]

Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...