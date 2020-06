Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) noté « AA » avec perspectives stables par Fitch Ratings, qui reconnaît ainsi la solidité de son profil de crédit et la continuité de sa croissance

Les « perspectives stables » confirment la résilience du profil de crédit d’APICORP face aux pressions négatives exercées par la pandémie de COVID-19 et les fluctuations du cours du pétrole; cette notation est motivée principalement par les caractéristiques de crédit intrinsèques d’APICORP, son excellent taux de capitalisation, son faible profil de risque, la solvabilité élevée de ses emprunteurs et ses pratiques solides de gestion des risques; Fitch estime qu’APICORP dispose d’un accès « solide » aux marchés de capitaux et aux sources de liquidité alternatives; cette seconde notation fait d’APICORP le seul établissement financier de la région MENA noté « AA » par Fitch et « Aa2 » par Moody’s

L’Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) (www.APICORP.org), un établissement financier de développement multilatéral, a annoncé aujourd’hui qu’il vient de se voir attribuer par Fitch Ratings la notation « AA » de défaut émetteur (IDR) à long terme, avec perspectives stables.

Selon Fitch, l’IDR « AA » à long terme d’APICORP est basée sur un excellent taux de capitalisation avec un profil de risque faible et un niveau élevé de liquidité dans un environnement d’affaires à « risque moyen ». Les « perspectives stables » reflètent l’avis de Fitch selon lequel « le profil de crédit d’APICORP résiste aux pressions négatives exercées par la pandémie de COVID-19 et les chocs affectant le cours du pétrole ».

En outre, Fitch a affirmé qu’APICORP, en tant que banque multilatérale de développement (BMD) à vocation commerciale dont le niveau de capitaux autogénérés est supérieur à celui de ses pairs, est rentable quasiment chaque année depuis sa fondation. Selon Fitch, cela provient de pertes de crédit très limitées, comme en témoigne la solvabilité élevée de ses emprunteurs et la part « très faible » de prêts non productifs, ainsi que les solides performances du portefeuille d’actions.

M. Ahmed Ali Attiga, PDG d’APICORP, a déclaré : « Nous sommes ravis que la nouvelle notation de Fitch réaffirme la solidité et la bonne santé du profil financier d’APICORP, des qualités soutenues par un business model durable qui reste le moteur de notre valeur et de notre croissance. Cette notation témoigne de la capacité d’APICORP à remplir son mandat public dans le secteur de l’énergie, une mission vitale et stratégique pour nos pays membres, et au-delà. En outre, nous sommes très heureux de la reconnaissance reçue par nos modèles, politiques et outils de gouvernance et de gestion des risques. Combinés à un business model éprouvé et à une gestion efficace, ils garantissent la résilience globale d’APICORP malgré la pandémie de COVID-19 et les fluctuations du prix du pétrole. »

Moody’s Investor Service a notamment réaffirmé la notation de crédit « Aa2 » avec perspectives stables attribuée à APICORP en avril dernier et qui reflétait les solides fondamentaux financiers de notre organisation, malgré les chocs que connaissent actuellement l’économie et les marchés.

Cette seconde notation fait d’APICORP le seul établissement financier de la région MENA noté « AA » par Fitch et « Aa2 » par Moody’s.

Par ailleurs, APICORP a publié d’excellents résultats financiers pour l’exercice 2019, notamment une augmentation de 17% en glissement annuel du résultat net récurrent, qui s’élève à 112 millions USD, contre 96 millions USD pour l’exercice 2018. En outre, l’assemblée générale d’APICORP a ratifié en avril 2020 une augmentation historique du capital exigible à 8,5 milliards USD, apportant ainsi la preuve de notre engagement à long terme et du soutien indéfectible de nos actionnaires.



À propos d’APICORP :

L’Arab Petroleum Investments Corporation (APICORP) (www.APICORP.org) est un établissement financier de développement multilatéral fondé en 1975 en vertu d’un traité international signé entre les dix pays arabes exportateurs de pétrole. Son objectif est de soutenir et d’encourager le développement des industries pétrolières et du secteur énergétique du monde arabe. APICORP procède à des prises de participations et fournit des services de financement de projets, de financement commercial, de conseil et de recherche. APICORP est noté « Aa2 avec perspectives stables » par Moody’s et « AA » avec perspectives stables par Fitch. Son siège social est situé à Dammam, en Arabie saoudite.

