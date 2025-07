Arnaque à la cryptomonnaie : le Ministère des Finances du Tchad alerte et dément formellement

Le Ministère des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération Internationale a publié ce jour un communiqué officiel de démenti, suite à la circulation sur les réseaux sociaux d’un document frauduleux intitulé « Note d’information », prétendument lié à une campagne d’investissement en cryptomonnaies.



Dans ce communiqué, le Ministère condamne fermement cette tentative de désinformation, soulignant que le document en question est un faux manifeste, usurpant à la fois l’identité visuelle de l’ancienne appellation du ministère et le nom du Ministre d’État aux Finances.



Une escroquerie déguisée sous des allures officielles



Le Ministère met en garde contre une tentative d’escroquerie organisée par des individus malintentionnés qui, sous couvert d’un projet d’investissement fictif en cryptomonnaies, cherchent à soutirer des informations personnelles et financières aux citoyens. Cette fraude utilise des canaux non officiels comme WhatsApp ou d’autres réseaux sociaux, échappant ainsi à tout cadre légal ou institutionnel.





Appel à la vigilance et rappel des canaux officiels



Le Ministère appelle l’ensemble de la population tchadienne et la communauté internationale à faire preuve de la plus grande vigilance, en refusant de transmettre toute pièce d’identité ou donnée sensible via des plateformes non autorisées.



Il rappelle que toute communication officielle du ministère passe exclusivement par :

• ses communiqués de presse officiels ;

• son site web institutionnel ;

• ses comptes certifiés sur les réseaux sociaux.





Le Ministère réaffirme son engagement en faveur de la transparence, de la sécurité financière des citoyens et de la protection de leurs données personnelles. Il invite tous les usagers à vérifier l’authenticité des documents et informations en consultant les sources officielles du gouvernement.



Tout citoyen ayant reçu ou été exposé à ce faux document est prié de ne pas y répondre et de le signaler aux autorités compétentes.