Tchad - Nécrologie : Décès du Grand Prédicateur Cheikh Ali Fadoul

Décrit comme un homme de foi, de science et de vérité, Cheikh Ali Fadoul était une voix précieuse, dont la pédagogie, la douceur et le charisme inspiraient l'admiration. Il ne se contentait pas de prêcher la religion, mais défendait avec courage les valeurs universelles de paix, de justice sociale, de solidarité et de droiture, des principes profondément ancrés dans l'islam.





Ce leader religieux et traditionnel laisse un vide immense dans la communauté de N'Djaména, qui exprime une profonde tristesse et détresse. Il était reconnu pour son attachement indéfectible à la vérité et sa défense des plus vulnérables, jouissant d'une estime sincère bien au-delà des cercles religieux. Ses prises de position franches et ses conseils empreints de sagesse ont marqué ceux qui l'ont connu et écouté.





Sa voix portait, son charisme impressionnait, et sa présence apaisait. Son jugement perçant et sa lucidité fascinaient, tandis que ses prêches transcendaient les cloisonnements idéologiques, marquant des générations entières.





Face à cette nouvelle affligeante mais inévitable, la communauté musulmane tchadienne exprime ses plus sincères condoléances. Qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille dans son vaste paradis céleste et lui fasse miséricorde.