Article d’opinion conjoint par Izumi Nakamitsu, Haute Représentante des Nations Unies pour les Affaires de Désarmement, et Ramtane Lamamra, Haut Représentant de l'Union Africaine pour Faire Taire les Armes

Poursuivre les efforts pour faire taire les armes en Afrique

Le 29e sommet de l'Union Africaine (UA), qui s'est tenu à Addis-Abeba, en Éthiopie, du 3 au 4 juillet 2017, a déclaré le mois de septembre de chaque année, jusqu'en 2020, "Mois d'Amnistie en Afrique pour la remise et la collecte des armes légères et de petit calibre (ALPC) illicites". Il convient également de rappeler que le 33e Sommet de l'UA, qui s'est tenu à Addis-Abeba, en Éthiopie, du 9 au 10 février 2020, a adopté le thème de l'année 2020, à savoir "Faire Taire les Armes: Créer des Conditions Propices au Développement de l'Afrique". L'année 2020 visait donc à mettre davantage l'accent sur les efforts déployés aux niveaux national, régional et continental pour Faire Taire les Armes, et aussi à marquer le point culminant du Mois d'Amnistie en Afrique.

