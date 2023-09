Assemblée générale de l’ONU : le Tchad représenté par le chef de la diplomatie

Le Ministre d'État, Ministre des Affaires Étrangères, des Tchadiens de l'Étranger et de la Coopération Internationale, l'Ambassadeur Mahamat Saleh Annadif, est arrivé le 15 septembre 2023 à New York, aux États-Unis, dans le cadre de sa participation à la 78ème Assemblée Générale des Nations Unies.



L'Assemblée Générale des Nations Unies offre une plateforme unique pour discuter des défis mondiaux, promouvoir le dialogue et forger des partenariats solides. Le Tchad, en tant que nation engagée dans la coopération internationale, saisit cette occasion pour contribuer activement aux discussions sur des questions cruciales, telles que la paix et la sécurité, le développement durable, les droits de l'homme et bien d'autres enjeux essentiels.



Le Ministre d'État, Mahamat Saleh Annadif, participera à diverses réunions bilatérales et multilatérales, où il échangera avec ses homologues et des leaders mondiaux sur des sujets d'intérêt commun.



Le Ministre d’État participe à ces travaux à la tête d’une délégation de haut niveau, comprenant plusieurs membres du gouvernement, des experts de divers départements ministériels et ses proches collaborateurs. Le chef de la délégation tchadienne a également saisi l’occasion pour prodiguer quelques conseils aux membres de sa délégation, pour une meilleure participation aux assises.