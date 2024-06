Athlétisme : l’Afrique du Sud, première aux 23èmes championnats d’Afrique

C'est un ouf de soulagement qu'ont poussé les organisateurs des 23èmes championnats d'Afrique d'athlétisme dans la nuit du 26 juin 2024.



En effet, le ministre camerounais des Sports et de l'Education physique, Narcisse Mouelle Kombi, la président de la Confédération africaine d'athlétisme, Ahmad Kalkaba Malboum et le président de la Fédération camerounaise d'athlétisme, Emmanuel Motomby Mbome, étaient comme qui dirait, sur les nerfs.



Dès l'ouverture des championnats, les nouvelles que les réseaux sociaux relayaient, parlaient beaucoup plus des manquements dans l'organisation que des performances des athlètes. Malgré les mises aux points et les ajustements, pour améliorer les conditions d'accès au stade de Japoma, les critiques ont continué jusqu'à la dernière minute.



Cependant, sur la piste et dans les ateliers des autres disciplines, les athlètes ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Dès les premiers instants l’Afrique du Sud, le Nigeria, l’Éthiopie et le Kenya, ont affiché leurs ambitions. Et c'est en toute logique qu'ils occupent à la fin, les 4 premières places.



Avec 19 médailles dont 9 en or, 4 en argent et 6 de bronze, l'Afrique du Sud finit en tête du classement, suivie du Nigeria 6 médailles d'or, 5 d'argent et 4 de bronze, devant l'Éthiopie qui repart avec 10 médailles : 5 en or, 4 en argent et 1 en bronze. On attendait beaucoup le Cameroun, pays organisateur. Même s’il n'y a pas de médaille d'or dans la gibecière, les Lions indomptables de l'athlétisme ont fait bonne figure. Ils repartent de Douala avec 3 médailles d'argent et 4 de bronze.



Les médaillés camerounais ont pour nom : Emmanuel Eseme au 100m et 200m messieurs (argent aux 100m et bronze aux 200m), Adèle Mafongang Tenkeu au heptathlon dames, Anne Suzanne Fosther au triple saut dames.



Ces trois athlètes se sont parés d'argent. Nkwemy Raymond au triple saut messieurs, Véronique Kossenda au triple saut dames et Linda Angounou au 400m haies dames ont obtenu le bronze. Les 23èmes championnats d'Afrique d'athlétisme appartiennent désormais au passé. L'avenir c'est dans deux ans à Accra, au Ghana.