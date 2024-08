Attaque terroriste de Tinzaouatène au Mali : le Président Tiani exprime sa compassion aux dirigeants malien et russe

Le 25 juillet 2024, une attaque terroriste a eu lieu dans la zone de Tinzaouatène au Mali, faisant plusieurs morts parmi les militaires maliens et les membres du Groupe russe Africa Corps, ainsi que des blessés et des dommages matériels importants.



Le président nigérien Abdourahamane Tiani a adressé des messages de compassion et de condoléances à ses homologues malien Assimi Goita et russe Vladimir Poutine suite à cet événement tragique.



Dans son message au président Goita, Tiani a exprimé sa profonde consternation, a condamné fermement l'attaque terroriste et a assuré le soutien indéfectible du Niger dans la lutte commune pour la reconquête de la souveraineté et de l'intégrité territoriale.



Dans son message au président Poutine, Tiani a déploré la perte de plusieurs éléments du Groupe russe Africa Corps, dont leur chef, et a exprimé ses condoléances et sa compassion au gouvernement et au peuple russes.



Tiani a salué le partenariat stratégique entre le Niger et la Russie, et a réaffirmé son engagement à renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.



Ces déclarations soulignent l'importance de la solidarité internationale et de la coopération dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel.