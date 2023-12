AFRIQUE BAD : appel à un « commerce juste » pour une transition énergétique juste pour l’Afrique

Alwihda Info | Par Afdb - 13 Décembre 2023



L’introduction d’une taxe carbone aux frontières par l’Union européenne pourrait replonger l’Afrique dans l’exportation de matières premières et saper ses acquis en matière d’industrialisation, a averti le président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina.

L’Union européenne a lancé la phase initiale d’une taxe carbone sur les produits importés dans le cadre des mesures de réduction des émissions pour lutter contre le changement climatique. L’annonce de cette taxe, la première du genre, a fait craindre que des mesures similaires ne soient mises en place dans le monde entier.



« Les entreprises africaines qui produisent du ciment, de l’acier, de l’aluminium, des engrais et qui tentent d’exporter vers l’Europe vont se voir imposer une taxe aux frontières de 80 euros par tonne. Cela coûte très cher, et la conséquence sera que les pays d’Afrique qui souffrent déjà de la hausse des droits de douane lorsqu’ils ajoutent de la valeur à ce qu’ils produisent seront désormais contraints de descendre dans la chaîne de valeur », a déclaré M. Adesina lors d’une table ronde de haut niveau organisée dimanche 10 décembre, dans le cadre du Forum de Doha sur le thème « Décrypter le dilemme de la dette — dévoiler les solutions multilatérales ».



Parmi les autres intervenants figuraient le ministre des Finances du Qatar, Ali bin Ahmed Al Kuwari et Børge Brende, président du Forum économique mondial. Dan Murphy, présentateur et correspondant de CNBC, a animé la session. « L’Afrique va perdre 25 milliards de dollars par an », a déclaré M. Adesina.



« L’Afrique mérite d’être exemptée de cette taxation, car nous finançons la transition de l’Afrique. Vous ne pouvez pas vous industrialiser uniquement grâce aux énergies renouvelables ; vous avez besoin d’un bouquet énergétique équilibré qui vous permette d’utiliser votre gaz naturel pour pouvoir vous industrialiser » ; a-t-il souligné décrivant le gaz naturel comme une ressource essentielle pour l’Afrique, qui ne devrait pas faire l’objet de restrictions dans le cadre du commerce extérieur.



S’exprimant la semaine dernière à Dubaï lors de la Conférence internationale des Nations unies sur les changements climatiques (COP28), l’Agence internationale de l’énergie a confirmé qu’en développant ses réserves de gaz, l’Afrique n’augmenterait pas ses émissions de carbone. Le Forum de Doha est une plateforme mondiale de dialogue des responsables politiques sur les défis critiques du monde afin de construire des réseaux innovants et orientés vers l’action.



Les banques multilatérales de développement telles que la Banque africaine de développement sont essentielles pour apporter des solutions au fardeau ahurissant de la dette de l’Afrique et à d’autres défis de développement. M. Adesina a qualifié de préoccupante la dette extérieure totale de l’Afrique en 2022, estimée à 1 100 milliards de dollars et qui devrait atteindre 1 300 milliards de dollars d’ici fin 2023.



L’Afrique souffre de manière disproportionnée des effets du changement climatique alors qu’elle ne contribue qu’à 3 % des émissions mondiales de carbone. Mobiliser des financements pour les efforts d’adaptation est le mandat d’institutions telles que la Banque africaine de développement, a-t-il déclaré.



Une proposition développée par la Banque africaine de développement et la Banque interaméricaine de développement visant à canaliser les DTS vers les institutions multilatérales permettrait aux banques de multiplier par quatre la valeur des fonds grâce à un effet de levier.



La Banque africaine de développement est le chef de file du soutien à l’adaptation climatique en Afrique. Elle a consacré 67 % de son financement climatique à l’adaptation l’année dernière, a indiqué M. Adesina - la part la plus élevée de toutes les banques multilatérales de développement. La Banque s’est également engagée à fournir 25 milliards de dollars de financement climatique d’ici 2025.





Dans la même rubrique : < > Tchad : l’OMS tient une revue opérationnelle sur la crise des réfugiés soudanais BEAC : le Comité de Politique Monétaire a tenu sa 4ème session ordinaire de l’année Des progrès en matière d’ouverture sur les visas en Afrique en 2023 Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)