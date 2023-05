Banditisme transfrontalier : Le Tchad et la RCA s'unissent pour lutter contre l'insécurité

Les deux responsables administratifs ont échangé avec un colonel dépêché de Bangui par le Chef d'Etat Major des Forces Armées Centrafricaines (FACA). Les échanges ont permis de constater que les bandits qui commettent des exactions en territoire tchadien se replient en territoire centrafricain après leurs forfaits, emportant leur butin, composé notamment de troupeaux de bœufs, de moutons et de motocyclettes, laissant derrière eux la désolation et le désarroi des populations.



Il a été convenu entre les autorités tchadiennes et centrafricaines de remettre aux autorités tchadiennes les bandits d'origine tchadienne, ainsi que les biens saisis. Les ressortissants centrafricains seraient remis à la disposition des autorités judiciaires de Paoua pour des suites judiciaires.